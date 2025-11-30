Volley femminile, Egonu e Antropova fanno volare Milano e Scandicci: che risposta a Conegliano e Novara

Vincono tutte le big nella 12ma giornata di A1: dopo i successi della Prosecco Doc Imoco e della Igor negli anticipi, Paoletta e Kate trascinano Vero Volley e Savino Del Bene.

Conegliano e Novara chiamano, Milano e Scandicci (e pure Chieri, per la verità) rispondono. Vincono tutte le big nella dodicesima giornata di andata del massimo campionato di volley femminile. Dopo i successi negli anticipi della Igor di Bernardi a Cuneo e della Prosecco Doc Imoco di Santarelli a Perugia, tocca alle altre formazioni d’alta classifica far valere la legge del più forte nelle sfide domenicali. Segnate dalle prodezze e dalle zampate delle giocatrici di spicco: Egonu e Antropova assolute protagoniste delle vittorie del Vero Volley nel derby contro Busto Arsizio e della Savino Del Bene a Macerata.

Serie A1: show di Egonu nel derby con Busto Arsizio

Ventinove i punti messi a segno da Paoletta nella partitissima contro Busto Arsizio, un piccolo grande classico del volley lombardo e italiano. Derby ben approcciato dalla UYBA, brava a imporsi nel primo set (22-25). Poi però sale in cattedra Egonu, ben coadiuvata da Lanier e Piva, e arriva il ribaltone (25-21, 25-18, 25-20). “Partita buona, ma non eccellente come mi aspettavo”, l’analisi di Anna Danesi. “Abbiamo portato a casa i tre punti e concludiamo questo girone di andata, magari non in una posizione ottima, ma siamo una squadra abbastanza giovane e, secondo me, con del lavoro in più possiamo fare meglio. Punteremo a farlo già dalla prima di ritorno”.

Volley, Antropova MVP per Scandicci contro Macerata

Tre punti anche per Scandicci a Macerata. Ottima la prova di Antropova, capace di mettere a terra 16 palloni in tre set e di spegnere le speranze del sestetto di casa, trascinato da Decortes. “Era importante vincere oggi, al di là dei risultati dagli altri campi. Abbiamo raggiunto il secondo posto di regular season, che a mio avviso era molto importante per noi. Abbiamo avuto un approccio alla gara molto deciso, molto determinato e un secondo set che ci poteva stare, in cui le ragazze sono state brave a rientrare”, la disamina di coach Marco Gaspari. Dagli altri campi, bel successo di Chieri a San Giovanni, mentre Bergamo avvicina i quarti di Coppa Italia grazie alla vittoria di Firenze. Monviso sfiora l’impresa con Vallefoglia, poi cede al tie-break.

Serie A1, risultati 12ma giornata

Cuneo-Novara 0-3

Perugia-Conegliano 0-3

Monviso-Vallefoglia 2-3

Milano-UYBA 3-1

San Giovanni-Chieri 0-3

Il Bisonte Fi-Bergamo 0-3

Macerata-Scandicci 0-3

Volley femminile, la classifica

Conegliano** 40 punti

Scandicci** 34

Milano* 29

Chieri, Novara 26

UYBA* 16

Vallefoglia 15

Bergamo 14

Il Bisonte Fi 13

Cuneo 12

Monviso**, Macerata 11

Perugia 10

San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (6-7/12)

Monviso-Conegliano 0-3 già giocata

Scandicci-Milano 3-0 già giocata

Macerata-Bergamo (6/12 ore 21 – Rai Sport e VBTV)

Novara-Il Bisonte Fi (7/12 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-San Giovanni (7/12 ore 17 – VBTV)

Chieri-Perugia (7/12 ore 17 – DAZN e VBTV)

Vallefoglia-Cuneo (7/12 ore 17 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.