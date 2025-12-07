Volley femminile, De Gennaro e Antropova ai Mondiali, Egonu riposa: vola Chieri, in Coppa Italia Novara-Milano

Ultima d'andata senza le big: Conegliano e Scandicci in Brasile per la World Cup, Milano a riposo, sono Chieri e Novara a brillare. Coppa Italia, nei quarti Milano rischia.

Ultima giornata d’andata in Serie A1 femminile. Se n’è già andata mezza stagione regolare del volley, un campionato che assomiglia sempre di più a una corsa forsennata tra un impegno delle Nazionali e l’altro. E in mezzo fioccano le altre competizioni, come i Mondiali per club, a cui partecipano due italiane: Conegliano e Scandicci. La scena, in assenza delle big (anche Milano era a riposo, avendo giocato proprio contro Scandicci a ottobre) se la sono presa Chieri e Novara, le due piemontesi “terribili” che, grazie ai successi su Perugia e Firenze, si sono arrampicate rispettivamente in terza e quarta posizione.

Serie A1: ultima di andata senza le big

Conegliano e Scandicci in Brasile, Milano col weekend libero: questo lo scenario per l’ultima di andata che, tra gli altri, serviva anche a disegnare la griglia dei quarti di Coppa Italia. Dal 9 al 14 dicembre De Gennaro, Antropova e le altre big di Conegliano e Scandicci saranno di scena in Brasile per i Mondiali a otto riservati ai club. Per le Pantere si tratterà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel Lontano Oriente. Le due formazioni che guidano la classifica, naturalmente, saranno ferme al palo anche la prossima settimana. Hanno già giocato (e vinto) i rispettivi impegni contro UYBA Busto Arsizio e Monviso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Volley, la griglia dei quarti di Coppa Italia

Tutto facile per Chieri contro Perugia: 3-0, con 17 punti a testa per Kunzler e Nemeth e 11 per Nervini. Vince anche Novara, reduce dal ko col Fenerbahce di Orro, con lo stesso risultato su Firenze: 21 punti per Tolok, 14 per Ishikawa. Nelle altre sfide successi per Vallefoglia su Cuneo, per Macerata su Bergamo (che difende comunque l’ottavo posto che vale l’accesso ai quarti di Coppa Italia) e per Busto Arsizio su San Giovanni. A proposito di coppa, ecco la griglia dei quarti di finale. Si gioca in gara secca tra il 29 e il 30 dicembre sul campo della miglior classificata, Milano rischia grosso in casa della Igor: Conegliano-Bergamo, Scandicci-Vallefoglia, Chieri-UYBA, Novara-Milano.

Serie A1, risultati 13ma giornata

Monviso-Conegliano 0-3 (giocata il 22/10)

Scandicci-Milano 3-0 (giocata il 22/10)

Macerata-Bergamo 3-2

Novara-Il Bisonte Fi 3-0

UYBA-San Giovanni 3-1

Chieri-Perugia 3-0

Vallefoglia-Cuneo 3-1

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 40 punti

Scandicci* 34

Chieri, Novara, Milano 29

UYBA* 19

Vallefoglia 18

Bergamo 15

Il Bisonte Fi, Macerata 13

Cuneo 12

Monviso* 11

Perugia 10

San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (13-14/12)

Conegliano-UYBA 3-2 (già giocata)

Scandicci-Monviso 3-1 (già giocata)

Chieri-Il Bisonte Fi (13/12 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Vallefoglia-Perugia (14/12 ore 17 – VBTV)

Novara-San Giovanni (14/12 ore 17 – VBTV)

Cuneo-Macerata (14/12 ore 17 – VBTV)

Bergamo-Milano (14/12 ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.