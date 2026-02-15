Conegliano spedisce Perugia in A2, Antropova blinda il secondo posto ed Egonu il terzo: la griglia playoff

A un turno dal termine restano da decidere il quarto posto (in ballo Chieri e Novara), l'ottavo (duello Firenze-Busto Arsizio) e la seconda retrocessa: rischiano in quattro.

Dopo il primato di Conegliano, arrivano altri verdetti per il massimo campionato di volley femminile. A una partita dal termine i giochi sono già fatti anche per secondo e terzo posto, rispettivamente appannaggio di Scandicci e Milano. Chieri è in vantaggio su Novara nello sprint per la quarta posizione, Vallefoglia è già certa del sesto posto (sfiderà Egonu ai playoff) e Bergamo del settimo (contro Antropova). Rimane da decidere l’ultima qualificata ai playoff (Firenze ha un punto di vantaggio su Busto Arsizio) e la seconda squadra che farà compagnia a Perugia in A2. Le umbre sono retrocesse aritmeticamente dopo il ko con Conegliano, per l’altro posto è bagarre tra San Giovanni, Cuneo, Monviso e Macerata.

Volley: successi da tre punti per Antropova ed Egonu

Sedici punti per Antropova, anche se il premio di MVP di Scandicci-Macerata va a Bosetti (8). Toscane seconde, marchigiane al momento penultime. “Oggi abbiamo blindato il secondo posto, ma non mi piace parlare di un percorso che non è ancora chiuso, perché manca una partita di regular season che, purtroppo aggiungo, sarà ininfluente per entrambe le squadre”, spiega coach Gaspari alla vigilia di Milano-Scandicci. Proprio il Vero Volley è passato in tre set a Busto Arsizio: 23 punti per una scatenata Egonu. “L’obiettivo di oggi era vincere da tre punti e l’abbiamo raggiunto: meglio di così non poteva andare”, il commento della milanese Sartori.

Sillah spinge Conegliano, tonfo interno di Novara

Il 3-1 del PalaVerde, nonostante l’ampio turnover di Santarelli, regala l’ennesimo successo a Conegliano e spedisce aritmeticamente in A2 Perugia. Grande protagonista Sillah, autrice di 22 punti. “È stata sicuramente una partita difficile, abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, Perugia ci ha messo in difficoltà, ma siamo state brave a riprenderci nel quarto set”, l’analisi di Serena Scognamillo. Perde invece in casa Novara, con Cuneo che conquista due punti cruciali in ottica salvezza al termine di un derby infinito, risoltosi soltanto al quinto set. Non bastano al sestetto di Bernardi i 32 punti di Tolok.

Serie A1, risultati 25ma giornata

UYBA-Milano 0-3

Conegliano-Perugia 3-1

Vallefoglia-Monviso 3-2

Chieri-San Giovanni 3-0

Bergamo-Il Bisonte Fi 3-2

Scandicci-Macerata 3-0

Novara-Cuneo 2-3

Volley femminile, la classifica

Conegliano 69 punti

Scandicci 62

Milano 59

Chieri 54

Novara 52

Vallefoglia 39

Bergamo 33

Il Bisonte Fi 28

UYBA 27

San Giovanni 23

Cuneo 22

Monviso, Macerata 21

Perugia 15

Serie A1, l’ultimo turno (21 febbraio)

San Giovanni-UYBA (ore 20.30 – VBTV)

Conegliano-Monviso (ore 20.30 – VBTV)

Perugia-Chieri (ore 20.30 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Novara (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Milano-Scandicci (ore 20.30 – Rai e VBTV)

Cuneo-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)

Bergamo-Macerata (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.