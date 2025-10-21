Dopo aver steso De Gennaro, Egonu sfida Antropova in Scandicci-Milano: Conegliano col Monviso e c'è anche Orro

Vero Volley e Prosecco Doc Imoco tornano in campo dopo la Supercoppa: si gioca per il 13mo turno di Serie A1, anticipato per la concomitanza col Mondiale per Club.

Neanche il tempo di festeggiare a dovere il trionfo in Supercoppa per Milano, o di interrogarsi a fondo sulle ragioni del ko per Conegliano, che le due protagoniste della finalissima di Trieste tornano in campo. Mercoledì 22 ottobre è di nuovo tempo di campionato tanto per il Vero Volley quanto per la Prosecco Doc Imoco, protagoniste dei due anticipi della tredicesima giornata, in calendario a dicembre quando però sarà tempo di Mondiale per Club. Due le formazioni italiane ai nastri di partenza della kermesse, la stessa Conegliano e Scandicci: ecco spiegato il motivo degli anticipi.

Volley, A1 femminile: Akrari aspetta la visita di Conegliano

Le prime a scendere in campo saranno le Pantere di Santarelli, impegnate alle 20 (diretta su DAZN e VBTV) sul campo del Monviso. Ad attenderle c’è una campionessa del mondo, Yasmina Akrari: “Non credo che una corazzata come Conegliano abbia bisogno di presentazioni, vanta alcune delle giocatrici più forti del mondo nei loro ruoli. Noi avremo la possibilità di giocare libere senza niente da perdere e approfittarne per sistemare cose che non funzionano durante il gioco”. Dal coach gialloblu, invece, un monito: “Monviso è un’altra avversaria ostica, non è mai semplice giocare da loro. Hanno una squadra nuova, rinnovata rispetto al passato. Stanno disputando un buon campionato, sono un avversario temibile e rispettabile, come tutti”.

Volley, big match Scandicci-Milano: Antropova contro Egonu

Poco dopo, alle 20.30 con diretta su Rai Sport e VBTV, tocca a Scandicci e Milano. L’ennesima, grande sfida tra le due opposte dell’Italvolley, Kate Antropova e Paola Egonu. Ma anche un confronto tra ex, a cominciare dal coach toscano Gaspari: “Affronteremo una squadra che arriverà a Firenze con un entusiasmo incredibile, reduce dalla vittoria di un trofeo molto importante come la Supercoppa Italiana. Ci aspetta quindi una formazione piena di energia e motivazioni”, annuncia il tecnico. “A Scandicci ci aspetta una gara difficile contro una squadra di altissimo livello. Dopo la Supercoppa siamo tornati in palestra con ancora maggior entusiasmo, motivati a continuare a lavorare sul nostro ritmo”, la replica del coach milanese Lavarini.

In Turchia tocca a Orro: il Fenerbahce di scena ad Ankara

Impegno infrasettimanale anche per Alessia Orro, che gioca col suo Fenerbahce la terza giornata del campionato turco, la Sultanlar Ligi. Per la squadra giallonera, che guida la classifica a punteggio pieno insieme a Eczacibasi, Vakif e al Galatasaray di Myriam Sylla, appuntamento alle 18.30 ad Ankara contro lo Zeren Spor, che ha vinto una partita su due e nel primo turno ha strappato un set al forte Vakif. A proposito di Sylla: per la stella della Nazionale azzurra missione già compiuta, visto che la sua squadra ha giocato in anticipo nel pomeriggio di martedì contro l’Ilbank, trovando una confortevole vittoria. Myriam è rimasta a riposo.