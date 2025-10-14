Egonu cerca il riscatto con Vallefoglia, Antropova a Cuneo, De Gennaro a San Giovanni: in A1 è già 3a giornata

Turno infrasettimanale per il massimo campionato di volley femminile: impegni casalinghi per Novara e Milano, trasferte delicate per Scandicci e Conegliano.

Di nuovo in campo. Ritmi serrati per la Serie A1 di volley femminile: bisogna “recuperare” le quattro settimane di sosta forzata dopo i Mondiali in Thailandia, una decisione imposta dalla FIVB solo a livello ufficiale: amichevoli, tour e tornei vari si sono infatti disputati senza alcuna remora, con buona pace delle “vacanze” delle giocatrici. Che ora, per di più, sono costrette a un tambureggiante tour de force. Di nuovo in campo in infrasettimanale dopo un turno di campionato giocato nel weekend che ha riservato non poche sorprese. Qualcuna potrebbe venir fuori anche dalle sfide di mercoledì 15 ottobre.

Le capoliste Novara e Scandicci contro Chieri e Cuneo

Le due squadre che guidano la classifica a punteggio pieno, Novara e Scandicci, sono impegnate contro due piemontesi. La Igor di Bernardi riceve Chieri, reduce dalla vittoria su Milano, mentre Antropova e compagne vanno a Cuneo. “Mi aspetto una partita molto difficile, loro arrivano da una vittoria importante contro Milano, saranno molto cariche“, è l’analisi di Britt Herbots, una delle stelle di Novara. “Massima attenzione, perché questo inizio di stagione ha già dimostrato quanto il rischio sia sempre dietro l’angolo. Mi aspetto una squadra determinata, pronta a fare tutto il possibile per portare a casa la vittoria”, è invece il diktat di Marco Gaspari, coach di Scandicci.

Conegliano in trasferta, Milano ospita Vallefoglia

Per le campionesse di tutto di Conegliano impegno fuori casa contro la neopromossa Omag San Giovanni. “Quest’anno il cammino è più difficile rispetto alla scorsa stagione e dobbiamo dare di più, lo abbiamo capito”, spiega il coach della Prosecco Doc Imoco, Daniele Santarelli. “Avrò il modo di far entrare tutte quante in campo”, la promessa anche in vista della finale di Supercoppa di sabato 18 a Trieste contro Milano. Che, dal canto suo, attende la visita di Vallefoglia. “A Chieri abbiamo imparato ancora qualcosa su quello che dobbiamo migliorare, sia in fase cambio palla che in fase break per aumentare il nostro livello di gioco”, assicura il coach della Vero Volley, Stefano Lavarini.

Volley, A1 femminile: programma 3a giornata (15/10)

Il programma completo della terza giornata della Serie A1 di volley femminile, con date, orari e dirette tv.

Novara-Chieri (ore 19.15 – Rai Sport e VBTV)

Il Bisonte Fi-Macerata (ore 20 – DAZN e VBTV)

UYBA Busto Arsizio-Bergamo (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Perugia-Monviso (ore 20.30 – VBTV)

Milano-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)

San Giovanni-Conegliano (ore 20.30 – VBTV)

Cuneo-Scandicci (ore 20.30 – VBTV)

Volley femminile, la classifica della Serie A1

Questa la classifica dopo i primi due turni.

Novara, Scandicci 6

Conegliano, Chieri 5

Milano 4

Monviso, Bergamo, Vallefoglia 3

Il Bisonte Fi, Cuneo 2

Perugia, UYBA Busto Arsizio, Macerata 1

San Giovanni 0

A1 femminile, il prossimo turno (19/10)

Il programma della prossima giornata, la quarta.

Bergamo-Novara (ore 16 – DAZN e VBTV)

Chieri-UYBA Busto Arsizio (ore 17 – VBTV)

Monviso-Cuneo (ore 17 – VBTV)

Scandicci-Il Bisonte Fi (ore 17 – VBTV)

Vallefoglia-San Giovanni (ore 17 – DAZN e VBTV)

Macerata-Perugia (ore 18 – Rai Sport e VBTV)

Conegliano-Milano (5/11 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Sabato 18 ottobre a Trieste si gioca la Supercoppa tra Conegliano e Milano.