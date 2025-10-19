Egonu nella storia di Milano, Orro illumina il Fenerbahce: Alsmeier e Antropova salvano Novara e Scandicci

La Supercoppa vinta da Paoletta è stato il primo trofeo di sempre per Milano nel volley femminile, mentre Alessia spopola in Turchia e in Italia s'è giocata la quarta di A1.

Il successo in Supercoppa su Conegliano ha proiettato Paola Egonu e le sue compagne nella storia: in 81 anni di volley femminile, infatti, si tratta del primo trofeo in assoluto vinto da una squadra di Milano. Per Paoletta, in particolare, si tratta di un tabù infranto: era alla Numia Vero Volley da tre stagioni e non era mai riuscita a battere le Pantere. Lo ha fatto nell’occasione forse meno attesa, all’inizio di una stagione che si annuncia di costruzione. Al via anche la nuova avventura di Alessia Orro in Turchia: la palleggiatrice sarda già determinante col Fenerbahce, mentre nel campionato italiano prosegue la fuga in vetta alla classifica di Novara.

Volley femminile, le vittorie di Egonu e Orro

L’onda lunga dei Mondiali, insomma, continua a spingere Egonu e Orro. La prima è stata al solito determinante nel successo della sua squadra, che l’ha spuntata su Conegliano al termine di cinque set tiratissimi ed è stata festeggiata trinfalmente dai tifosi al ritorno a Milano. Per Alessia, invece, ennesima prestazione monstre di questo avvio di stagione: tre punti personali, ma una regia al solito lucidissima nella travolgente vittoria del Fenerbahce sullo Yollari, nella seconda giornata della Sultanlar Ligi turca. L’azzurra e le compagne sono già prime in classifica a punteggio pieno con le altre grandi: il Vakif, l’Eczacibasi e il Galatasaray di Myriam Sylla.

Serie A1 femminile: Novara e Scandicci al 5°

In Italia, rinviata al 5 novembre la partitissima tra Conegliano e Milano, si è giocata la quarta giornata di regular season. Successo sofferto per Novara a Bergamo, con Alsmeier (20 punti) ed Herbots (18) a trascinare la Igor contro le orobiche della scatenata Kipp (23). Antropova determinante con 27 punti, invece, nel travagliatissimo derby vinto sempre al quinto set da Scandicci su Firenze. Successi pesanti per Chieri (13 punti di Nervini) sulla UYBA e per Cuneo (17 per Diop) in casa del Monviso. Risalgono Vallefoglia (37 punti in due per l’asse Bici-Omoruyi) e Macerata (24 per Decortes) grazie alle vittorie rispettivamente su San Giovanni e Perugia.

Volley, A1 femminile: i risultati della 4a giornata

Bergamo-Novara 2-3

Chieri-UYBA Busto Arsizio 3-0

Monviso-Cuneo 1-3

Scandicci-Il Bisonte Fi 3-2

Vallefoglia-San Giovanni 3-0

Macerata-Perugia 3-1

Conegliano-Milano (5/11 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Volley femminile, la classifica della Serie A1

Questa la classifica dopo i primi quattro turni.

Novara 11

Conegliano*, Chieri, Cuneo, Scandicci 8

Milano* 7

Vallefoglia 6

Il Bisonte FI, Bergamo, Macerata 5

Perugia 4

Monviso, UYBA 3

San Giovanni 0

*1 partita in meno

A1 femminile, il prossimo turno (25-26/10)

Il programma della prossima giornata, la quinta.

Cuneo-Perugia (25/10 ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Chieri-Bergamo (25/10 ore 20.30 – VBTV)

Novara-Conegliano (25/10 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

San Giovanni-Scandicci (26/10 ore 15 – Rai Sport e VBTV)

UYBA Busto Arsizio-Vallefoglia (26/10 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Monviso (26/10 ore 17)

Milano-Macerata (26/10 ore 17)

