Sylla torna e trascina il Galatasaray, Orro ancora infortunata: il ritorno in Italia è in dubbio

Myriam guida la sua squadra alla rimonta in campionato, Alessia ancora ferma ai box: a rischio la sua presenza in Novara-Fenerbahce di Champions League, in programma giovedì 4.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Una è tornata, l’altra no. Myriam Sylla grande protgonista tra le fila del Galatasaray nell’ottava giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Alessia Orro, invece, ancora ferma ai box. Entrambe avevano saltato gli appuntamenti infrasettimanli con le rispettive squadre, impegnate nelle coppe europee. Sylla era stata “risparmiata” da coach Massimo Barbolini per la sfida d’andata dei sedicesimi di finale di CEV Cup contro le portoghesi del Porto, mentre Orro era stata tenuta a riposo da coach Marcello Abbondanza per il debutto del Fenerbahce in Champions, sempre contro una squadra lusitana: il Benfica.

Turchia, Sylla e Orro a riposo nelle coppe

La differenza è nelle differenti motivazioni alla base dei rispettivi “riposi”. Quella di Sylla è stata una scelta tecnica: Barbolini, visto il valore relativamente modesto delle avversarie, ha preferito lasciarla carburare in vista del campionato. L’esclusione di Orro, invece, è stata dettata da motivazioni di salute: la palleggiatrice del Fenerbahce e dell’Italvolley, MVP degli ultimi Mondiali, qualche giorno prima aveva rimediato un edema e una distensione al bicipite femorale destro. Riposo forzato, dunque. Nessuna delle due squadre, in ogni caso, ha pagato dazio: entrambe hanno portato a casa successi da tre punti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La grande prova di Sylla col Galatasaray: 10 punti

Lo scorso fine settimana solo una delle due stelle azzurre ha messo piede in campo. Si tratta, appunto, di Sylla, che s’è rivelata una delle trascinatrici del Galatasaray nel 3-1 esterno sul campo di una “piccola”, l’Aras Kargo. L’ex schiacciatrice di Milano ha messo segno 10 punti, di cui tre a muro, conditi dal 37% in attacco e dal 32% in ricezione. Una performance di spessore, seconda solo a quella della collega schiacciatrice Ilkin Aydin e dell’opposto Alexia Ioana Carutasu, autrici di 17 punti. Tre punti d’oro per il Galatasaray, che sta disputando un campionato di vertice alle spalle delle big.

Orro ancora ai box: in dubbio per Novara-Fenerbahce

Tra le big figura pure il Fenerbahce, che anche nel match contro il modesto Kuzeyboru ha fatto a meno di Orro. L’alzatrice sarda è stata tenuta precauzionalmente a riposo e sostituita da Arelya Karasoy Kocas, che ha ben innescato Arina Fedorotseva (24 punti) e Melissa Vargas (15). Da chiarire se la scelta di tenere ancora a riposo Orro sia stata dettata solo dalla prudenza oppure dal perdurare dei problemi muscolari. Il dubbio coinvolge anche la possibile presenza di Alessia nel match di Champions in programma giovedì 4 dicembre a Novara (ore 18) contro la Igor: si tratterebbe del primo ritorno “ufficiale” di Orro in Italia dopo la parentesi settembrina in amichevole nella sua Sardegna.