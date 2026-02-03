Volley femminile, volata Champions: Egonu e Antropova sfidano Karakurt e Boskovic per il primato nei rispettivi gironi

Ultimo turno di Champions, con le squadre italiane che si giocano tanto: Milano difende il primato contro l'Eczacibasi, Scandicci va a caccia di un'impresa in casa del VakifBank

Sarà un mercoledì da leonesse, o qualcosa che ci andrà molto vicino. Con la Champions che attende i verdetti finali della fase a gironi, con 4 squadre italiane impegnate quasi in contemporanea (o comunque nell’arco di poche ore) per provare a far compagnia a Conegliano, che come da consolidata abitudine il pass per entrare direttamente nella griglia dei quarti di finale della massima competizione europea l’ha staccato con un turno d’anticipo. Ma anche le Pantere dovranno comunque impegnarsi a fondo per cercare di strappare la miglior posizione possibile del seeding del primo turno a eliminazione diretta, mentre per le altre formazioni della penisola vincere potrebbe significare tutto, o quasi.

Conegliano e Novara, una vittoria “piena” sarebbe di grande aiuto

Conegliano contro le polacche dell’LKS Commercecon Lodz (ore 20,30) ha il compito meno complicato di tutti: è già certa del primo posto nel girone, ma con una vittoria piena (meglio se per 3-0) salirebbe a quota 17 punti, quindi garantendosi almeno una delle prime tre teste di serie nella griglia dei quarti. E se vincesse con tanti punti di scarto potrebbe anche mettere al sicuro almeno la seconda testa di serie, al momento in bilico col Fenerbahce di Alessia Orro, impegnato in casa contro il Budowlani Lodz in una partita sulla carta dall’esito scontato (al momento Conegliano e il Fener hanno gli stessi punti e lo stesso quoziente set, mentre il quoziente punti è lievemente a favore delle turche).

La formazione turca però s’è garantita comunque l’accesso diretto ai quarti, dal momento che l’Igor Gorgonzola Novara è staccata di 4 lunghezze: le ragazze di Bernardi, dopo l’ottima ripartenza in Serie A1 Tigotà col 3-1 in casa della rivelazione Vallefoglia, scendono in campo alle 18 contro il Benfica, fanalino di coda. Novara è già certa del secondo posto, ma anche qui occhio alla classifica finale, che garantisce una posizione di forza negli abbinamenti (la miglior seconda affronta la migliore terza, la seconda miglior seconda la peggiore seconda e l’ultimo incontro è tra la terza e la quarta seconda): le piemontesi dopo 5 giornate sono la peggior seconda, e dunque sono chiamate a vincere 3-0 e sperare di guadagnare qualche posizione.

Milano riceve l’Eczacibasi: chi vince stacca il pass per i quarti

La doppia sfida italo-turca sarà fortemente dirimente per quel che riguarda la composizione dei quarti e delle sfide play-off. La Numia Milano alle 20 ospita l’Eczacibasi con un solo obiettivo: vincere per mantenere il primo posto nella pool C, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale (andrebbe bene anche un 3-2). In caso di ko. però sarebbero Karakurt e compagne a qualificarsi direttamente ai quarti come prime del girone, relegando Egonu a dover passare per le forche caudine dei play-off.

È una sorta di “ottavo di finale”: non c’è margine d’errore, e la Numia vuole completare l’opera e certificare la propria posizione di forza, consapevole che con ogni probabilità in caso di passaggio del turno affronterebbe una tra Resovia e Schwerin che nella pool E si giocano nello scontro diretto il primato nel girone.

Antropova, ci vuole un’impresa a casa del VakifBank

Il compito più difficile toccherà invece a Scandicci, che alle 19.30 va a far visita al VakifBank, imbattuto e a punteggio pieno (15 punti) nella pool A, che con un’altra vittoria da tre punti si guadagnerebbe la testa di serie numero 1 dei quarti.

Antropova e compagne hanno un solo grande obiettivo: vincere 3-0 garantirebbe loro automaticamente il primo posto, con un 3-1 si andrebbe alla conta del quoziente punti (al momento imprevedibile), mentre qualunque altro risultato consegnerebbe alla Savino Del Bene il secondo posto.

Teoricamente esiste un rischio derby nei play-off con Novara (o Milano, se dovesse perdere con l’Eczacibasi), ma se la classifica restasse cristallizzata a quella proposta dalle prime 5 giornate ci sarebbe la possibilità di evitare sfide fratricida e ambire ad avere 4 squadre italiane nei quarti. Troppi calcoli però meglio non farli prima del tempo.