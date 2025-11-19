Volley, Giannelli è stato accontentato: la Supercoppa non si giocherà in Arabia (e fa slittare i play-off scudetto)

Ora è ufficiale: la Del Monte Supercoppa non si giocherà in Arabia, dopo il congelamento dovuto a questioni tra la nuova federazione locale e la società che aveva fatto da intermediaria con la Lega

Stavolta l’Arabia non è affatto così vicina. E i tanti dollari (petrodollari) che dovevano essere riversati nelle casse dei club italiani che avrebbero traslocato in Medio Oriente per giocarsi la Supercoppa resteranno sui conti correnti degli sceicchi. Perché alla fine la Lega Pallavolo Serie A s’è vista costretta a cedere: dopo l’iniziale congelamento della final four prevista a Dammam il 7 e l’8 novembre e le polemiche seguite alla prima ipotesi di slittamento alle festività natalizie (che aveva scatenato la reazione stizzita di molti giocatori, su tutti Simone Giannelli), alla fine si è deciso di cancellare la trasferta saudita, riprogrammando la Del Monte Supercoppa nel primo week-end successivo alla chiusura della regular season, con i play-off giocoforza compressi di un’ulteriore settimana.

Decisione drastica: Arabia addio, si cerca una sede in Italia

La decisione è stata presa nel consiglio di lega, che ha praticamente ratificato quanto ormai si andava dicendo da giorni. E cioè che il “patto” con l’Arabia Saudita era saltato e non era più recuperabile, dal momento che la nuova dirigenza della federazione locale appena insediata è entrata in rotta di collisione con l’agenzia che per conto della Lega aveva provveduto a organizzare l’evento a Dammam per la prima settimana di novembre, parlandone però con la precedente dirigenza.

Quella nuova di fatto ha sconfessato il lavoro fatto sino a quel momento e avrebbe voluto tenere l’organizzazione tutta per sé, di fatto delegittimando l’intermediario che si era adoperato per rendere la cosa possibile. La Lega Pallavolo Serie A è finita suo malgrado nel tritacarne, ma non ha trovato altra soluzione per uscirne, se non optare per la decisione più drastica, quella cioè di riprogrammare la final four di Supercoppa in un’altra data e soprattutto (salvo diversa comunicazione) in Italia.

Di sicuro non si giocherà in Arabia: la sede verrà annunciata prossimamente, ma di sicuro la data individuata è il fine settimana 28 febbraio-1° marzo, quello che originariamente avrebbe dovuto vedere il via delle quattro serie dei quarti play-off del campionato di Superlega.

La final four di Coppa Italia ancora a Bologna

La Lega ha annunciato contestualmente che la final four della Del Monte Coppa Italia si disputerà nuovamente a Bologna nel fine settimana 7-8 febbraio 2026. Sarà la decima volta che il capoluogo emiliano ospiterà la fase finale della coppa nazionale: alla Unipol Arena, dove in questi giorni è in programma la final eight di Davis Cup, Civitanova rimetterà in palio il trofeo conquistato a fine gennaio sempre nel palazzetto di Casalecchio di Reno.

A contendersela saranno le vincitrici dei quarti di finale in gara unica che si disputeranno il 29 e 30 dicembre, con le 8 qualificate stilate in base alla classifica finale del girone d’andata (le prime 4 giocheranno in casa).

Lo slittamento della Supercoppa a fine febbraio eviterà così di dover modificare il programma del periodo natalizio, con Perugia, Trento, Verona e Civitanova che potranno così programmare con relativa calma i loro impegni (Perugia a dicembre sarà impegnata anche nel Mondiale per Club in Brasile: per questo Giannelli aveva tuonato all’idea di dover andare in Arabia Saudita una volta rientrati dal Sudamerica).

Play-off, che succede? Un calendario di rivedere

Alla Lega Pallavolo Serie A non è dunque riuscito quanto sin qui fatto dal mondo del calcio (che in Arabia tornerà sempre a dicembre per un’altra edizione della Supercoppa), che in qualche modo aveva aperto la via a una nuova frontiera, sebbene molto criticata dai tifosi (Perugia aveva fato un contest che avrebbe permesso a 20 abbonati di poter seguire la squadra senza dover pagare alcuna spesa di trasferta).

Quanto ai play-off, lo slittamento di una settimana potrebbe costringere la Lega a prevedere un ulteriore turno infrasettimanale, dovendo però tener conto degli impegni europei (impossibile ad oggi capire se basterà giocare mercoledì 12 marzo per riuscire a tenere compatto tutto il programma originario).