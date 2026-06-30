Volley, Giannelli, Romanò e Balaso e torna l'Italia di De Giorgi. Due assenze stupiscono

Per il collegiale di Cavalese De Giorgi ritrova i big protagonisti della conquista del Mondiale, ma fanno rumore le assenze di Kamil Rychlicki e Gargiulo

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Rieccoli i big, pronti a riprendersi la nazionale che in loro assenza qualche buon colpo a referto l’ha comunque mandato. Ma senza Giannelli, Romanò, Michieletto, Russo e Balaso la musica non è la stessa: i grandi protagonisti della vittoria mondiale dello scorso settembre pronti al rientro nel collegiale di Cavalese che a partire da giovedì 2 luglio vedrà un primo blocco di 14 giocatori allenarsi agli ordini di Giacomo Tomasello, con Fefé De Giorgi pronto a unirsi al gruppo a partire dalla giornata di sabato 4 luglio con quasi tutti i reduci dalle trasferte di Ottawa e Lubiana in VNL. Quasi, perché un paio di assenze (soprattutto una) non mancherà di far parlare.

Rychlicki, è già bocciatura? Fefé lo esclude dal collegiale

Kamil Rychlicki in fondo era uno dei giocatori più attesi dell’estate azzurra. Perché al mondiale nelle Filippine era andato gradualmente fuori dal radar del CT, che l’aveva schierato titolare nelle prime due partite, salvo poi preferirgli in pianta stabile Yuri Romanò per tutta la durata del torneo.

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Dopo una stagione importante vissuta allo ZAKSA in PlusLiga, il ritorno del giocatore di origini lussemburghesi per i primi impegni di VNL non ha sorpreso nessuno: Rychlicki è tornato a recitare un ruolo da protagonista, ma le due sconfitte contro Bulgaria e Ucraina hanno convinto De Giorgi a rimettere nello starting six Alessandro Bovolenta, che di fatto s’è guadagnato sul campo a suon di prestazioni altisonanti il ruolo di alter ego di Romanò.

E forse anche per questo Fefé ha pensato bene di rompere gli indugi prima del tempo: in assenza di comunicazioni ufficiali, non è dato sapere se l’assenza di Rychlicki dall’elenco allargato dei 27 giocatori attesi a Cavalese dal 4 luglio sia dovuta a motivi specifici, o se sia soltanto una questione tecnica. Nel primo gruppo intanto, con Romanò, ci sarà Tommaso Guzzo, già presente nei primi collegiali stagionali, ma mai convocato per le week di VNL.

Michieletto arruolato, ma resta da capire come sta

Anche Giovanni Maria Gargiulo non rientra negli elenchi stilati dalla FIPAV, ma in questo caso già l’assenza concordata nella tappa di Lubiana fa capire che ci siano ancora delle questioni personali irrisolte a tener fuori il centrale di Civitanova. Con il rientro di Russo, però, sottorete l’Italia è pronta a riproporre il suo faro indiscusso. Anche se poi, oltre a capitan Giannelli e Balaso, la curiosità di tanti è rivolta a quel che farà Alessandro Michieletto, che non gioca una partita da fine gennaio e che dopo una lunga convalescenza tornerà a lavorare agli ordini dello staff tecnico azzurro.

Impossibile però stabilire oggi una data certa di rientro, e soprattutto quale sarà il suo programma di lavoro: le tensioni tra la FIPAV e l’Itas Trentino, generate dal tremendo infortunio subito lo scorso agosto da Lavia, indurranno De Giorgi ad andarci con i piedi di piombo. Fuori discussione che Michieletto sarà della partita domenica (ore 18) proprio alla BTS Arena di Trento contro l’Argentina, occasione nella quale potrebbero vedersi in campo Giannelli, Romanò e Balaso.

L’Italia in VNL tornerà in campo il 15 luglio a Osaka affrontando il Giappone, sorprendentemente capolista a due terzi della fase a girone all’italiana. A seguire gli azzurri incontreranno Belgio, Argentina e Cuba: con tre vittorie sarà sicura qualificazione alle Finals di Ningbo, con due bisognerebbe andare a fare tanti (forse troppi) calcoli.

La ripartizione dei due gruppi di lavoro di Cavalese

Questo l’elenco dei giocatori convocati a Cavalese. Il primo gruppo, atteso in Val di Fiemme il 2 luglio, è così composto. Palleggiatori: Mattia Boninfante, Simone Giannelli. Centrali: Roberto Russo, Francesco Comparoni, Andrea Truocchio. Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Federico Roberti, Mattia Orioli, Tommaso Ichino. Opposti: Tommaso Guzzo, Yuri Romanò. Libero: Fabio Balaso.

Questo invece l’elenco completo dei 13 atleti convocati dal 4 luglio. Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli. Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Francesco Sani. Opposto: Alessandro Bovolenta. Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.