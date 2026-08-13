Volley, il CONI "convoca" Bovolenta per i Giochi del Mediterraneo, ma De Giorgi ribatte: "Nessuna scelta fatta"

Scoppia la polemica tra il CONI e il CT De Giorgi dopo che Bovolenta è stato inserito nell'elenco dei convocati per i Giochi del Mediterraneo, di fatto escludendolo da EuroVolley

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Chiamatelo pure un “pasticcio all’italiana”. Che col solleone di questo caldo (caldissimo) agosto sembra calzare proprio a pennello, quasi a voler scaldare un po’ di più l’atmosfera già bollente. Perché il “balletto” dei convocati tra la nazionale maggiore che tra poco meno di un mese affronterà l’Europeo in casa e i Giochi del Mediterraneo ha finito per innescare una polemica di cui si sarebbe fatto volentieri a meno, ma che in qualche modo rischia di minare la serenità dei due gruppi di lavoro, quello di Fefé De Giorgi da una parte e quello di Vincenzo Fanizza dall’altra.

Il comunicato del CONI che ha innescato la polemica

L’innesco è opera del CONI, che quando di mezzo ci vanno le competizioni internazionali che ricadono sotto la propria egida (come ad esempio i Giochi del Mediterraneo) di solito diventa l’attore principale della comunicazione di tutti gli atleti, sia individuali che legati a sport di squadra. E quando nella giornata di mercoledì è arrivato l’elenco dei giocatori con la quale la nazionale di volley maschile affronterà la competizione ospitata dalla Regione Puglia (con Taranto come sede principale) è subito balzato all’occhio il nome di Alessandro Bovolenta.

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Che ha fatto parte del gruppo della nazionale A durante tutta la VNL, anche se qualche dubbio su un suo inserimento nel gruppo che dovrà partecipare a EuroVolley è cominciato a emergere quando è comparso il nome di Kamil Rychlicki nell’elenco dei convocati per i collegiali del mese di agosto (il primo in via di completamento a Cervia, il secondo a Verona nei giorni a venire). Stesso ruolo e un evidente dualismo, con la curiosità di sapere chi sarà l’opposto alternativo a Yuri Romanò, la cui presenza a roster non può essere certo messa in discussione.

Bovolenta indispettito e De Giorgi corre ai ripari

L’annuncio del CONI (frettoloso?) ha messo in agitazione tutto il quartier generale azzurro. Con Bovolenta che, stando a quanto filtrato da ambienti vicini alla nazionale A, avrebbe espresso tutto il proprio disappunto per la “retrocessione” nella selezione che dovrà affrontare i Giochi del Mediterraneo.

Il 21enne opposto di Piacenza nel corso del cammino in VNL aveva dimostrato di essere in costante crescita, tanto da scalzare Rychlicki nelle gerarchie nel corso della week 2, con De Giorgi che ha poi lasciato fuori il giocatore di origini lussemburghesi dalla parte conclusiva della manifestazione. E tutto lasciava presagire che sarebbe stato Bovo il secondo opposto della spedizione continentale. Il ritorno di Rychlicki ai collegiali agostani ha però insinuato il dubbio che le cose potessero prendere una piega diversa, come appunto poi dimostrato dall’annuncio fatto dal CONI.

Un comunicato al quale ha risposto De Giorgi in prima persona, affidando il proprio pensiero a una nota apparsa sul sito della FIPAV. “In qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Maggiore Maschile è mio dovere ribadire che ad oggi nessuna scelta tecnica in vista dei campionati Europei è stata fatta. Nel pieno rispetto di tutti gli atleti che in questo momento sono al lavoro in collegiale e dello staff che sta seguendo da mesi l’operato dell’intero gruppo, è necessario specificare che alla data odierna gli atleti che si stanno allenando hanno tutti la stessa possibilità di partecipazione alla rassegna continentale”.

Un posto per due: Bovo o Rychlicki assieme a Romanò

La soluzione del caso potrebbe rivelarsi sorprendente tanto nei modi, quanto nella forma. In teoria Bovolenta, anche partecipando ai Giochi del Mediterraneo, avrebbe il tempo per tornare in nazionale A e disputare gli Europei: la finale della competizione pugliese è in programma domenica 30 agosto, mentre EuroVolley scatterà venerdì 10 settembre a Napoli con la sfida con la Svezia nello splendido scenario di piazza del Plebiscito.

Ma per far si che ciò accada il giocatore dovrebbe perdere di fatto due settimane di lavoro con i compagni, col rischio peraltro di incorrere in qualche problema fisico che potrebbe poi pregiudicarne la partecipazione agli Europei (e in quel caso Rychlicki resterebbe come “riserva” in ritiro?).

Il comunicato del CONI, che ha “aggiunto” ai 13 in partenza per i Giochi del Mediterraneo sia Bovolenta che Roberti al posto di Mosca e Magalini, ha innescato un effetto boomerang pericolosissimo. E soprattutto ha irretito De Giorgi, già alle prese con una scelta complicata per completare il suo roster. Ma la fuga di notizie non ha certamente aiutato.