Volley, Italia alle Finals di VNL! Romanò e Lavia ribaltano Cuba, Mati dominante. Incognita sugli avversari degli azzurri

Romanò e Lavia, insieme a un Mati sempre più dominante e al solito capitan Giannelli, ribaltano Cuba in quattro set e regalano all'Italia di De Giorgi il pass per Finals di Volley Nations League, dove però non si sa ancora chi affronteranno

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Si chiude con l’ottava vittoria e l’accesso alle Finals di Ningbo in Cina la fase a girone unico della Volley Nations League per l’Italia, che trascinata dai fenomenale Yuri Romanò e Daniele Lavia, oltre che da un Pardo Mati sempre più dominante nonostante i soli 19 anni, ha ribaltato Cuba dopo un set di grande difficoltà, trionfando col risultato di finale di 17-25; 25-19; 25-21; 25-17.

L’Italia rimonta Cuba

Che per i ragazzi di Ferdinando De Giorgi quella di oggi non sarebbe stata una partita facile lo si era capito immediatamente, anche se la bella vittoria sull’Argentina faceva ben sperare in vista della qualificazione alle Finals. A partire meglio sono infatti i cubani, che mettono alle corde l’Italia e conquistano il primo set per 25-17. Dopo un set di enorme differenza però gli azzurri riemergono alla grande, prendendo il largo da una situazione di 11-10 per Cuba nel secondo set e riequilibrando il risultato conquistando il parziale per 25-19. A questo punto l’inerzia del match è tutta nelle mani dell’Italia, che nel terzo set rimonta dopo una partenza a rilento e trionfa per 25-21 per poi chiudere l’incontro in un quarto totalmente dominato dagli azzurri e vinto per 25-17.

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Lavia e Romanò trascinatori, Mati sempre più fenomenale

Una vittoria che porta soprattutto la firma del (solito) ottimo Yuri Romanò, ancora una volta MVP dell’incontro, protagonista assoluto con 17 punti totali, di cui quasi la metà nel terzo set che ha segnato il sorpasso all’Italia su Cuba, e Daniele Lavia, capace di mettere a referto 13 punti. Non sorprende più nemmeno tanto Pardo Mati, terzo miglior marcatore azzurro nell’incontro con 11 punti e sempre più dominante nonostante i soli 19 anni. Bene in generale tutti gli azzurri, a partire da capitan Simone Giannelli, passando per Mattia Bottolo (10 punti) e la difesa di Fabio Galaso.

Quando e contro chi giocherà alle Finals di VNL l’Italia

L’Italia vola dunque alle Finals di VNL che si terranno a Ningo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Al momento però non è ancora nota l’avversaria che gli azzurri dovranno affrontare in occasione dei quarti di finale. Per scoprirla bisognerà attendere attendere la sfida di questa sera tra Stati Uniti e Polonia che decreterà il passaggio dell’Italia come quarta o quinta (per essere quarti bisogna sperare in una sconfitta per 3-0 o 3-1 degli USA). L’avversaria degli azzurri sarà comunque una tra Polonia, Slovenia e Stati Uniti, nello specifico la nazionale che chiuderà più indietro tra le tre. In caso di successo poi ai quarti i ragazzi di De Giorgi affronteranno la vincente della sfida tra Giappone (prima classificata nella fase a giorni unico) e Cina.