Volley, l’Italia vola con Antropova e Nervini e batte la Polonia: Velasco toglie il riposo a Fahr per la Nations League

L'Italia batte 3-2 la Polonia e conquista AIA Aequilibrium Cup Women Élite con tre successi su tre, presentandosi al meglio alla prossima Volley Nations League, dove potrebbe rivedersi Fahr

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Si chiude con tre vittorie su tre l’AIA Aequilibrium Cup Women Élite per l’Italia di Julio Velasco, che dopo Serbia e Turchia batte anche la Polonia al termine di un match combattutissimo e vinto al tie-break. Ottimo test per le azzurre, che si presentano da favorite alla Nations League, dove potrebbe già fare il suo ritorno anche Sara Fahr.

L’Italia vince un match combattuto contro la Polonia

Altro successo convincente per l’Italia, che batte non senza soffrire l’ostica Polonia al tie-break al termine di un match durato oltre due ore in cui le azzurre sono state chiamate più volte a reagire e a rialzarsi, recuperando un primo set che a un certo punto sembrava compromesso, non scoraggiandosi una volta rimontate dalle avversarie e dimostrandosi più lucide nel tie-break finale che ha consegnato la vittoria alle ragazze di Velasco. Bene tutte le giocatrici chiamate in causa, a partire da Stella Nervini e da Ekaterina Antropova (in posto quattro), partite entrambe titolari.

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Tre su tre per le azzurre, che si presentano alla Nations League in fiducia

Questo successo consegna l’AIA Aequilibrium Cup Women Élite all’Italia, ma soprattutto testimonia la superiorità della squadra di Velasco in vista della Nations League. Le tre partite contro Polonia, Serbia e Turchia disputate a Genova hanno infatti rappresentato un test importante in vista dei prossimi impegni ufficiali, ai quali le azzurre si presentano con il morale alle stelle e il commissario tecnico con la consapevolezza di avere un gruppo di giocatrici su cui contare che va ben oltre quello che ha scritto la storia nelle ultime due stagioni.

Riposo già terminato per Fahr, Velasco la chiama per il collegiale

A proposito delle giocatrici protagoniste dei successi dell’Italvolley nelle ultime due stagioni Velasco ritroverà già a partire da lunedì 25 maggio anche Fahr, che dopo sole tre settimane dal termine delle competizioni per club è pronta a tornare ad allenarsi con la maglia della nazionale. La centrale è stata infatti convocata per il collegiale che durerà fino al 29 maggio e con ogni probabilità farà parte del gruppo che disputerà la Volley Nations League, al contrario di tante altre big che potrebbero rimanere a riposo.