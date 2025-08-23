Volley, Italia-Cuba ai Mondiali: Nervini pronta al bis, ma chi è l'Azzurra impaurita dal gatto?

Domenica alle 12 la seconda sfida del sestetto di Velasco a Phuket: le caraibiche, dominatrici negli Anni 90, ora fanno meno timore. Piuttosto, quel micetto sul parquet...

Neppure il tempo di godersi la trentesima vittoria di fila in partite ufficiali, il 3-0 alla Slovacchia che ha inaugurato la spedizione mondiale in Thailandia, che per le Azzurre è già vigilia di una nuova sfida. L’Italvolley di Velasco affronta Cuba (domenica 24 agosto, ore 12: diretta tv in chiaro su Rai 2, in streaming a pagamento su DAZN e VBTV) nel secondo match del girone B. In caso di vittoria, con tutta probabilità, Egonu e compagne centrerebbero il primo obiettivo di questa avventura: la qualificazione agli ottavi di finale. Per il primato nel raggruppamento, poi, dovrebbe essere decisivo il successivo incontro in programma sempre a Phuket contro il Belgio, in programma martedì 26 (sempre alle 12).

Mondiali volley, seconda giornata: c’è Italia-Cuba

Dopo un primo set vinto in volata, contro le slovacche è filato tutto liscio come l’olio. Ora per le Azzurre c’è un test appena più impegnativo, contro le ex dominatrici del volley Anni 90. Dopo quel decennio d’oro, però, Cuba è piombata nell’anonimato. Oggi non spaventa quasi più nessuno. Contro il Belgio, al debutto, il sestetto guidato da Luizomar De Moura ha rimediato un secco 0-3 ed è a forte rischio eliminazione con un turno d’anticipo. Chi non si fida troppo è Stella Nervini, schiacciatrice classe 2003 che contro la Slovacchia ha firmato 10 punti. “È un po’ un’incognita, squadra fisica e che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match”, le sue parole.

Volley, la maturità di Nervini: “Ci sono cose da migliorare”

Nervini che rappresenta una delle novità nel gruppo tricolore rispetto alla straordinaria avventura di un anno fa alle Olimpiadi a Parigi: “Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta. Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare“. Insomma, sembra quasi di leggere le parole di una veterana, se non dello stesso Ct Velasco che dopo il primo match ha ribadito più o meno gli stessi concetti.

Gatto sul parquet, Sylla confessa: “Una di noi impaurita”

A proposito del primo match, c’è un piccolo mistero che tiene banco tra gli appassionati. C’entra un gatto, quello che ha fatto capolino sul parquet di Phuket durante l’esecuzione degli inni nazionali. A quanto pare una delle Azzurre è rimasta terrorizzata dall’accadimento. Myriam Sylla ha confessato il peccato, ma non la peccatrice: “Era un gattino spaurito, ma c’era una tra noi ancora più impaurita: pensavamo scappasse a gambe levate, ma non dico chi”. Chissà chi era la giocatrice del Dream Team azzurro spaventata dal micetto errante. Tipe strane, le campionesse dell’Italia di volley: senza paura contro Gabi o Vargas, in ansia invece…per un gattino.