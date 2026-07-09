De Giorgi ha confermato il blocco già visto nel test con l'Argentina: manca solo Michieletto, per il resto tutti i titolari presenti nella week 3 di VNL. Si parte il 15 col Giappone

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C’è una qualificazione alle Finals di Ningbo da conquistare, e per farlo Fefé De Giorgi ha deciso di andare sull’usato sicuro. Nulla di così sorprendente: si sapeva che nella week 3, quella in programma a Osaka, l’Italia avrebbe ritrovato tutti i big del recente passato, i protagonisti cioè del trionfo mondiale di Manila. Tutti, tranne che uno: Alessandro Michieletto non è ancora giunto alla conclusione del suo calvario, ma l’auspicio dello staff tecnico azzurro è di averlo a disposizione per gli Europei che scatteranno il 10 settembre a Napoli (con Mattarella atteso in sugli spalti).

Sembra l’Italia del mondiale: si punta in alto

Giannelli, Romanò, Russo e Balaso: sono loro i nomi forti tornati a disposizione del CT azzurro per le In pratica sfide nell’estremo Oriente, a partire da quella di mercoledì 15 contro i padroni di casa del Giappone, forse la più complicata dell’ultima tornata di gare (il 16 contro il Belgio, il 18 contro l’Argentina e il 19 contro Cuba).

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In pratica De Giorgi ha ricomposto quasi per intero il roster che s’è confermato sul tetto del mondo la stagione passata: al posto di Michieletto trova spazio Lavia, assente al mondiale per infortunio, mentre la conferma di Mati nella batteria dei centrali non sorprende nessuno, visti i progressi mostrati nelle ultime uscite. Confermato anche il ticket Romanò-Bovolenta nello spot di opposto: per Rychlicki, assente da quest’ultima tornata di convocazioni, la sensazione è che le porte della nazionale si siano chiuse a doppia mandata.

Sbertoli sarà il palleggiatore di riserva, Laurenzano affiancherà Balaso come libero, Luca Porro e Sanguinetti faranno parte della trasferta in Sol Levante con la certezza ormai di essere parte integrante del gruppo.

La corsa alle Finals non è delle più semplici

L’Italia si trova in una situazione di classifica complessa: è appaiata in quinta posizione all’Ucraina con 5 vittorie e 3 sconfitte (ma un peggiore quoziente set), ma in generale deve guardarsi le spalle da Turchia, Bulgaria e Brasile che hanno raccolto lo stesso numero di vittorie (5) a fronte di tre ko.

Insomma, in terra nipponica sarà vietato sbagliare: contro in padroni di casa, unici imbattuti dopo 8 gare, sarà una sorta di prova del fuoco, perché steccare all’esordio sarebbe decisamente controproducente per completare la missione qualificazione (vanno a Ningbo le prime 7, perché un posto di diritto è già assegnato alla Cina in qualità di paese ospitante, sebbene stia facendo una VNL impresentabile da una vittoria e 7 ko.).

Il Belgio è costretto a fare quanti più punti per tornare in corsa, mentre Argentina e Cuba non hanno grosse velleità di qualificazione, ma i sudamericani hanno affrontato l’Italia in amichevole domenica scorsa e in qualche modo le hanno tenuto testa con caparbietà, sebbene gli azzurri avessero disputato un solo allenamento prima di scendere in campo.