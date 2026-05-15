Italia-Francia 3-0 bis: Omoruyi e Nervini sembrano Egonu e Antropova, gli esperimenti di Velasco funzionano

Altro successo netto per le Azzurre sulle transalpine, stavolta a Novara: Loveth e Stella le top scorer, ottima prova della giovane Nazionale di Julio.

Altro 3-0 per la Giovane Italia di Velasco contro la Francia. Dopo il successo di Biella, le Azzurre si ripetono a Novara in un’altra sfida tenuta più o meno saldamente in pugno dall’inizio alla fine. Più o meno, perché sia nella parte finale del primo set sia in quella iniziale del terzo le Bleus hanno creato grattacapi a Omoruyi e compagne, brave comunque a riemergere in entrambe le circostanze da situazioni complicate. Proprio Loveth la MVP della serata. Molto bene anche Manfredini e Nervini, per la gioia del CT: gli esperimenti si stanno rivelando azzeccati, ottime le risposte della squadra anche sotto il profilo della capacità di saper soffrire.

Volley, Italia-Francia 3-0 nell’amichevole di Novara

Italia in campo con Cambi in palleggio, Adigwe opposta, Omoruyi e Nervini schiacciatrici, Marchesini e Manfredini al centro, Fersino libero. Il primo set si risolve in volata grazie a un attacco vincente di Omoruyi: 26-24. Dominio azzurro nel secondo set, chiuso sul punteggio di 25-14. Avvio choc, invece, nel terzo, con la Francia avanti anche di sette lunghezze. La reazione dell’Italvolley, guidata da Nervini e Manfredini, è eccellente: 25-18. Migliori marcatrici della serata Omoruyi e Nervini, autrici di 12 punti a testa. A quota 11 Manfredini, altra grande protagonista del match e dominatrice sotto rete.

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Le Azzurre sanno solo vincere: gioia Nervini e Omoruyi

La soddisfazione di Stella Nervini ai microfoni di Sky: “Il risultato è lo stesso del primo match e potrebbe ingannare, la Francia ci ha messo tutt’altra aggressività e si è visto nel primo set. Siamo riuscite a portarlo a casa comunque, i cambi hanno aiutato. Abbiamo fatto turnover ed è andata bene, sono molto contenta che abbiamo affrontato e superato un momento di difficoltà nel terzo set perché ci aiuta. Anche sotto di 7 non ci siamo fatte prendere dal panico“. Felicissima anche Loveth Omoruyi: “Abbiamo fatto un’altra bella partita. L’importante oggi era stare attente ai loro cambiamenti, sapevamo che ci avrebbero studiato e grazie ai cambi di Julio siamo riuscite a confermarci. Il primo e il terzo set sono stati molto difficili”.

L’annuncio del CT Velasco: “A Genova gioca Antropova”

Prossimo impegno il quadrangolare di Genova, dal 22 al 24 maggio, contro Serbia, Turchia e Polonia. “Quando si gioca contro lo stesso avversario, battuto nettamente il giorno prima, si può pensare a una vittoria facile: non è così”, spiega Julio Velasco. “Abbiamo giocato meno bene, ma siamo stati sempre focalizzati a giocare ogni pallone. I cambi hanno aiutato molto, bisogna anche saper giocar male e vincere lo stesso, perché non sempre si può giocar bene. Nel terzo eravamo in grande difficoltà, poi l’abbiamo vinto nettamente”. Quindi sul prossimo torneo: “Ci saranno cambiamenti. Nwakalor e Omoruyi non ci saranno, c’è il matrimonio della sorella di Nwakalor, Sylvia, e Loveth farà la damigella d’onore. Giocherà Antropova“.