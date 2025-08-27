Volley, Italia-Germania agli ottavi: il cammino delle Azzurre. De Gennaro sogna la finale contro il marito

Mondiali, Egonu e compagne in campo sabato 30 alle 12 contro le tedesche, poi ai quarti contro la vincente di Polonia-Belgio. La rivelazione di Moki sulla Turchia di Santarelli.

Delineato il cammino dell’Italvolley di Velasco nelle sfide decisive dei Mondiali in Thailandia. Si entra nel vivo dopo la breve (e poco entusiasmante) fase a gironi: da venerdì 29 sarà tempo di gare a eliminazione diretta, con ottavi di finale, quarti, semifinali e finali. Ci si sposta tutti a Bangkok, il format è semplice: due partite al giorno fino al primo settembre per completare gli ottavi, il 3 e il 4 settembre si giocheranno i quarti, il 6 le semifinali e domenica 7 le finali per il primo e per il terzo posto. L’Italia, campione olimpica in carica, spera ovviamente di essere in campo a giocarsi l’oro. Ne ha tutte le potenzialità.

Mondiali volley, la Germania sulla strada di Egonu

Sarà la Germania la prima avversaria di Egonu e compagne nelle sfide senza appello. Le tedesche, allenate da Bregoli, fino a maggio alla guida di Chieri, tra qualche settimana al timone dell’Eczacibasi in Turchia, hanno chiuso al secondo posto la pool G dopo aver perso al tie-break il match decisivo per il primato contro la Polonia di Lavarini: 3-2, con finale emozionante che ha premiato le polacche sul 19-17. Germania seconda e Polonia prima, dunque, abbinata al Belgio negli ottavi: poco male, perché nei quarti poi la vincente di Italia-Germania sfiderà proprio la vincente di Polonia-Belgio, a causa del cervellotico regolamento deciso dalla FIVB.

Volley, Alsmeier e Stigrot gli spauracchi delle Azzurre

La Germania è una Nazionale “Made in Italy”, non solo per la presenza in panchina di Bregoli. Lina Alsmeier, 19 punti contro la Polonia, è una delle colonne di Novara, la squadra guidata da Lollo Bernardi. Giocherà a Bergamo Emilia Weske (18 punti nel match con le polacche), quest’anno in A2 a Trento. Camilla Weitzel, centrale, sarà compagna di Kate Antropova a Scandicci, dopo aver militato tre anni a Chieri e la scorsa stagione nel Vallefoglia, mentre l’altra centrale Anastasia Cekulaev passerà da Perugia a Cuneo. Hanno giocato a lungo nel campionato italiano un altro spauracchio, Lena Stigrot, schiacciatrice di grande esperienza attualmente in Giappone, e Hannah Orthmann, dalla prossima stagione in Turchia.

Il tabellone dei Mondiali: Moki sogna la finale in famiglia

Il match contro le tedesche è in programma sabato 30 agosto alle 12. Mercoledì 3 settembre il quarto di finale contro la vincente di Polonia-Belgio, il 6 la semifinale contro una tra Brasile, Repubblica Dominicana, Cina o Francia. Dall’altra parte del tabellone si giocano queste sfide: Olanda-Serbia (senza Boskovic, vittima di una distorsione: potrebbe tornare per i quarti), Thailandia-Giappone, Stati Uniti-Canada e Turchia-Slovenia. Italia-Turchia sarebbe la finale dei sogni di Moki De Gennaro, visto che sulla panchina delle turche siede il marito Daniele Santarelli: “Una bella finale”, l’ammissione di qualche giorno fa al Corriere dello Sport. “Sarebbe stimolante”. E poi, quando affronta il marito, vince praticamente sempre.