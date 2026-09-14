Giallo a Modena nel terzo incontro del torneo: 26-24 per gli Azzurri nel secondo parziale, anzi no. Gli avversari chiamano il challenge e fanno 25-25, ma in tv ci sono gli spot.

Evviva, ha vinto l’Italia. Anzi no. I tanti telespettatori (un milione e 880mila di media, col 12,3% di share) che seguivano su Rai Due il match contro la Slovacchia, terzo atto degli Europei casalinghi per la Nazionale guidata da Fefé De Giorgi, sono rimasti spiazzati a causa di un episodio sicuramente fuori dall’usuale. La linea è passata infatti alla pubblicità per i “tassativi” tra un set e l’altro, gli spot pubblicitari che fanno da intervallo tra i vari parziali della partita. Peccato però che il set non fosse affatto finito. Era ancora in corso, anzi si è concluso in modo beffardo per Simone Giannelli e compagni che dal possibile 26-24 si sono poi ritrovati sconfitti 25-27.

Italia-Slovacchia, il rocambolesco finale di secondo set

Ma cos’è accaduto di preciso nel finale del secondo set del match giocato al PalaPanini di Modena, “Tempio del Volley” italiano? Semplicemente, gli Azzurri – che conducevano 1-0 nel punteggio – erano avanti 25-24, col secondo dei setpoint a disposizione per chiudere la frazione a proprio favore e portarsi sul 2-0. La missione sembrava computa quando Gulak, da posto due, ha mandato un pallone sull’asta. Punto Italia e linea alla pubblicità, con tanto di sorriso e di colorita esultanza da parte di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, storica, affiatatissima e apprezzatissima coppia di commentatori del volley maschile sulla Rai. In realtà, però, gli abbonati si sono persi il meglio.

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Volley, pubblicità durante il challenge, poi l’amara sorpresa

Mentre su Rai Due andavano in onda gli spot, infatti, a Modena si esaminavano le immagini del possibile tocco a muro di Bottolo sull’attacco di Gulak. La Slovacchia, subito dopo l’assegnazione del punto, aveva chiamato un challenge, il “VAR” della pallavolo. E l’analisi del video ha dato ragione alla selezione guidata da Michal Masny. Era stata la deviazione di Bottolo, seppur non del tutto chiara, a spedire il pallone sull’asta. Risultato? Niente set all’Italia, ma 25-25. E proprio su questo punteggio i telespettatori di Rai Due, pronti a gustarsi il terzo set, si sono invece ritrovati il secondo ancora in corso, senza poter osservare in tempo reale quanto stesse accadendo.

Europei volley in tv: gaffe a parte, il grande lavoro della Rai

“È il bello della diretta”, recita un vecchio detto. Colantoni e Lucchetta, naturalmente, hanno spiegato la circostanza e perché il secondo set fosse ancora in corso, set peraltro poi vinto proprio dalla Slovacchia. Sui social, naturalmente, il “contrattempo” non è passato sotto silenzio. Tra critiche, polemiche e veleni, c’è stato però anche spazio per chi ha elogiato l’ottimo lavoro di copertura degli Europei da parte della Rai, che sta dando spazio agli Azzurri in primetime su Rai Due, come peraltro aveva fatto con la Nazionale femminile di Julio Velasco. A riportare il sorriso a tutto, poi, ci hanno pensato gli stessi Azzurri, che hanno chiuso la pratica con la Slovacchia con un confortante 3-1.