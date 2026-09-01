Europei, il match con la Svezia di Micelli può proiettare il sestetto di Velasco in semifinale: "Non sarà come il match del girone", la previsione di Giovannini.

Entrano nel vivo gli Europei di volley e per l’Italia di Julio Velasco è tempo di quarti di finale. Sulla strada delle lanciatissime Azzurre c’è una squadra già affrontata e battuta pochi giorni fa, la Svezia di Lorenzo Micelli. O meglio, di Isabelle Haak. È la super opposta di Conegliano lo “spauracchio” dell’Italia in previsione del match in programma alle 19 di mercoledì 2 settembre a Brno (diretta in chiaro sulla Rai, in pay-tv su Sky, in streaming per gli abbonati di NOW e DAZN e in live su Virgilio Sport), ma – a dirla tutta – fanno decisamente più paura le avversarie che Egonu e compagne dovrebbero ritrovarsi contro nella Final Four di Istanbul.

Europei volley, Giovannini non si fida della Svezia

Sei vittorie su sei per le Azzurre, che hanno perso soltanto un set nell’ultimo match della fase a gironi contro la Francia. Alla Svezia a Goteborg, nella terza partita, avevano rifilato un secco 3-0 (parziali a 18, 23 e 14) con 32 punti in due per la premiata ditta Antropova (18) ed Egonu (14). Gaia Giovannini, però, mette in guardia da facili entusiasmi. “Siamo davvero molto contente del nostro percorso. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria negli ottavi e ora affronteremo una squadra che abbiamo già incontrato. Ci aspettiamo sicuramente una partita diversa rispetto a quella giocata nella fase a gironi. È una squadra molto importante e sappiamo che dovremo affrontarla nel modo giusto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Velasco e le Azzurre pronte al trasferimento in Turchia

Al di là delle condivisibili dichiarazioni di Giovannini, le valigie delle Azzurre sono già pronte per il trasferimento a Istanbul, l’ennesimo di questo torneo “ingiusto”: la Turchia e la Polonia, ad esempio, hanno giocato tutto il torneo nella metropoli sul Bosforo. Proprio la Polonia dovrebbe essere l’avversaria delle Azzurre nella semifinale di sabato 5 settembre: per la Nazionale guidata da Stefano Lavarini, però, prima c’è da sbrigare la pratica Olanda, squadra sempre imprevedibile soprattutto nei grandi tornei. Le altre sfide dei quarti vedono di fronte la Serbia contro la sorprendente Grecia e la Turchia padrona di casa contro la Germania: la squadra di Santarelli agli ottavi ha regolato l’Azerbaigian con un secco 3-0.

Lavarini attende l’Italia, possibile supersfida Terzic-Santarelli

E sono proprio le prevedibili sfide contro le Nazionali più quotate a infiammare gli animi e a rendere trepidanti le attese in vista del fine settimana. In casa azzurra hanno fatto molto rumore le dichiarazioni pungenti di Zoran Terzic, “l’antipatico” CT della Serbia che ha definito “fortunata” la squadra italiana, indicando nella sola Paola Egonu una giocatrice in grado di fare realmente la differenza. Per fortuna, a scornarsi per prima con Terzic e Boskovic dovrebbe essere per primo Daniele Santarelli con la sua Turchia, pure destinataria di strali e accuse sulle troppe naturalizzate. D’altro canto, è stata la Turchia a “scegliere” la Serbia anziché l’Italia in semifinale, perdendo clamorosamente con la Polonia nella prima fase.