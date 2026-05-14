Volley, l'Italia "sperimentale" di Velasco viaggia subito forte: 3-0 alla Francia, bene Omoruyi, Manfredini e Adigwe

Prima uscita stagionale per la nazionale di Velasco, che a Biella supera 3-0 la Francia mettendo in mostra già un'ottima intesa, seppur in una veste senza le big. Domani si replica a Novara

Festa doveva essere e festa è stata. Con l’Italia in versione assai sperimentale con la quale Julio Velasco s’è presentato sul palcoscenico della stagione 2026 che non ha tradito le attese: anche senza le big per la Francia non c’è stato scampo, con le azzurre che a Biella vincono per 3-0 mettendo in mostra una buona pallavolo e dando l’impressione di non voler trascurare alcun dettaglio. Perché sarà pure stata un’amichevole (e stasera si replica a Novara), ma nessuno ci teneva a lasciare nulla d’intentato. Perché guadagnarsi un posto per le partite ufficiali del collettivo guidato da Velasco è un privilegio per poco, e giustamente bisogna sudarselo.

Adigwe sfrutta l’occasione, Nervini trascina le giovani

Insomma, tutte avevano un motivo per spingere da subito sull’acceleratore. A cominciare da Merit Adigwe, la famosa “eccezione” che il CT ha subito promosso titolare, anche se nella squadra di club titolare lei ancora non lo è (e certo, ha davanti Haak: a Conegliano la concorrenza è bella tosta). In posto 2 quest’anno c’è meno affollamento, perché come risaputo Velasco ha deciso di spostare Antropova in banda, con Kate che per l’occasione resta spettatrici (è arrivata in ritiro da poche ore: salvo sorprese, non ci sarà nemmeno domani nel secondo match con le transalpine).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il sestetto iniziale vede Adigwe opposto con Cambi al palleggio, Meli e Nervini in banda, Manfredini e Nwakalor centrale e Fersino nel ruolo di libero. E l’Italia parte subito forte, con Manfredini cercata dalle mani di Cambi e Adigwe che infila il primo ace di serata e due attacchi per spingere subito un parziale niente male (9-3). Quando anche Nervini martella dai 9 metri si capisce che il primo set è tutto in discesa: entrano anche Giovannini e Omoruyi, e tolto un mini break di 3-0 delle francesi (dal 20-12 a 20-15), tutto fila secondo i piani per il 25-18 finale, confezionato da un bell’attacco di Omoruyi.

Marchesini, un debutto convincente. Manfredini chiude i conti

Nel secondo set la partenza sprint delle azzurre è eredità di un paio di muri stampati da Meli e Nervini, con le rivali che faticano a tenere il ritmo imposto dalle ragazze di Velasco. Depie è l’unica che prova a replicare, ma le bocche da fuoco italiane reggono l’urto e dopo una fase di equilibrio arriva un 4-0 di parziale che porta l’Italia sul 15-11, gap che si mantiene fino al 20-15 firmato da Omoruyi su una gran bella ricezione di Spirito, entrata proprio per fare quello. Nel finale le francesi si disuniscono e il 25-17 è fin troppo severo per ciò che si era visto fino a metà parziale.

Nel terzo, copione praticamente identico: è Nervini a trascinare avanti le compagne, poi Manfredini e soprattutto Marchesini (a muro) rimettono un certo distacco tra le due formazioni (10-6). Proprio Marchesini sfrutta lo spazio concesso e ispira punti pesanti nel momento in cui le azzurre prendono il largo, con Diop e Scola protagoniste di un finale senza storia (25-14, ace di Linda Manfredini sul match point, eletta MVP di serata, top scorer con 11 punti).