Volley, la Champions riporta Egonu a Istanbul: sfiderà l'Eczacibasi, mentre Antropova giovedì sfida il VakifBank. Orro show

Sono ripartite le coppe europee nel volley: Orro e il Fenerbahce vincono facile in Polonia. Doppia sfida Italia-Turchia: Egonu e Antropova chiamate all'impresa. Conegliano va in Polonia

La Befana s’è portata via le feste, ma almeno ha riconsegnato al mondo del volley le coppe continentali, che quando di mezzo ci va l’Italia sono sempre e comunque un giardino privilegiato. Anche se le formazioni italiane al femminile impegnate in Champions saranno tutte di scena tra mercoledì e giovedì, la prima a scendere in campo è stata Alessia Orro, che col Fenerbahce ha illuminato la serata europea nella sfida contro il PGE Budowlani Lodz, pratica agevolmente passata come una normale carta da ufficio. Il tutto alla vigilia della giornata nella quale Egonu andrà a sfidare l’Eczacibasi in una sfida che potrebbe dire molto della stagione di Milano.

Orro si diverte anche in Polonia (e senza Fedorotsveva)

Orro, prima di tutto. Appena eletta personaggio sardo del 2025 dai suoi concittadini e lettori de La Nuova Sardegna (sbaragliata la concorrenza e lasciata Geppi Cucciari a debita distanza…), la palleggiatrice del Fenerbahce di coach Marcello Abbondanza ha pensato bene di cominciare alla grande anche in Europa, realizzando 6 punti (sue attacchi, due muri e due ace) e dispensando cioccolatini per le proprie bocche da fuoco, nonostante nell’occasione il Fener fosse stato privato di Fedorotsveva, costretta a rinunciare alla trasferta in Polonia poiché il suo visto d’ingresso nei paesi UE era appena scaduto (è di nazionalità russa e la questione, come si può capire, è un tantino delicata).

Vargas (17 punti), Baladin (13) e Ana Cristina (12) hanno però trovato il modo per non farla rimpiangere. Il Fenerbahce viaggia a punteggio pieno nel girone dove è di stanza anche Novara, sconfitta dalle turche nello scontro diretto di inizio dicembre, impegnata giovedì sera a Lisbona in casa del Benfica.

Egonu torna sul Bosforo: che sfida con l’Eczacibasi!

Il mercoledì di Champions è però soprattutto la serata in cui Paola Egonu tornerà a Istanbul, ospite di quell’Eczacibasi al quale tre stagioni fa rifilò la bellezza di 40 punti nella finalissima della massima competizione europea 2023 (all’epoca l’opposto azzurro giocava nel VakifBank).

Sarà anche la rivincita del quarto di finale della passata edizione, che vide la Numia imporsi nel doppio confronto, oltre che una bella rimpatriata tra ex, visto che in Turchia giocano Smrek, Stysiak e Rettke, tutte passate per il Vero Volley nelle scorse stagioni.

L’avversario numero uno al solito sarà Karakurt, che pure in questa prima parte di stagione ha brillato meno rispetto alle proprie abitudini. Milano è in vetta al girone a punteggio pieno (6 punti), l’Eczacibasi insegue a quota 4 punti, e dunque le ragazze di Bregoli sanno di giocarsi veramente tanto (ore 17,30, diretta Sky e Dazn).

Antropova, prove di “derby” turco in casa del VakifBank

Conegliano scenderà in campo alle 18 a Lodz, ospite dell’LKS, con l’obiettivo di allungare in vetta al girone dove le Pantere comandano con un punto di vantaggio sullo Zeren Ankara, sconfitto 3-2 nella prima gara stagionale. Giovedì a Firenze andrà invece in scena un’altra sfida campale, quella tra Scandicci e il VakifBank di Giovanni Guidetti, che si giocano la vetta del girone (sono entrambe a punteggio pieno dopo due giornate).

Nelle altre competizioni, Chieri sfida le francesi del Nancy negli ottavi di CEV Cup, mentre Vallefoglia giovedì se la vedrà in casa delle ungheresi del Fatum Nyíregyháza nell’ottavo di andata di Challenge Cup.

Trento vince in Francia, Perugia va a casa di Juantorena

In campo maschile c’ha pensato Trento a inaugurare la settimana di Champions: vittoria per 3-1 in Francia, in casa di Tours, con 24 punti realizzati da Theo Faure, per una notte “profeta in patria”. Mercoledì nel tardo pomeriggio toccherà a Perugia, che alle Canarie andrà a far visita al Las Palmas di Juantorena, mentre la Lube sarà di scena alle 20,30 in Belgio, ospite del Leuven.

In Challenge Cup, vittoria facile per Milano contro i macedoni dell’UGD Stip (3-0 in 67’) e qualificazione agli ottavi, dove l’Allianz sfiderà la Stella Rossa. In CEV Cup, Piacenza mercoledì alle 18 ospita il Jihostroj Ceske Budejovice (Repubblica Ceca) nel ritorno dei sedicesimi: con due set vinti sarà qualificazione agli ottavi.