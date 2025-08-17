Volley, l'Italia Under 21 femminile campione del mondo. Adigwe mattatrice: chi è il nuovo talento della pallavolo

Trionfo dell'Italia femminile di volley Under 21 nel Mondiale di categoria: le Azzurre battono il Giappone e conquistano il titolo, in una finale dove si è stagliato anche il talento di Merit Adigwe: conosciamo meglio l'opposta del Conegliano

Non solo la Nazionale maggiore femminile, ma anche quella Under 21 macina successi di livello internazionale, come quello colto in Indonesia dalla formazione guidata dal ct Gaetano Gagliardi. Le italiane hanno conquistato il titolo di campionesse del mondo di categoria battendo in finale al tiebreak il Giappone.

L’Italia Under 21 femminile campionessa del mondo: un altro successo per le giovani pallavoliste azzurre

Con un risultato finale di 3-2 (e parziali di 25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11) in quel di Surabaya, nella ridente e lussureggiante isola di Giava, le giovani pallavoliste hanno battuto le rivali giapponesi dopo un cammino che ha visto le nostre ragazze cadere solo contro la Turchia, ma travolgere al tempo stesso le campionesse 2023, ovvero la rappresentanza cinese.

Edizione in cui le Azzurre conquistarono tra l’altro l’argento, per poi bissare quest’anno il Mondiale 2021 dove vinsero l’oro. E nel 2019 ancora un argento: insomma, il bilancio dell’Under 21 femminile è all’insegna della consistency come si direbbe nel motorsport, ovvero una continuità legata alla solidità delle prestazioni e dei risultati. E con un gruppo che arrivava dall’argento conquistato agli Europei Under 20 di Sofia dello scorso anno.

Prestazione di alto livello per Merit Adigwe, e non solo lei

Il match è stato torrido per le temperature in quel del Samtor Healthporia Volleyball Hall e al cardiopalma visto il duello contro il Giappone, che è stato equilibrato almeno sino al tie break.

Tra le italiane guidate dalla capitana Linda Manfredini ha spiccato la rappresentativa della Imoco Volley, in particolare Merit Adigwe. L’opposta in finale ha messo a segno 29 punti in attacco, 4 a muro e uno in battuta. Proprio sul tie break il giovane talento ha fatto pendere la bilancia a favore dell’Italia dopo il 9-9. Bene anche la stessa Mandredini, con 15 punti, e Teresa Maria Bosso a quota 14.

Chi è Merit Adigwe, giovane talento della pallavolo

Tornando ad Adigwe, questo palcoscenico internazionale (seppure di categoria) ha messo ulteriormente in luce le potenzialità di questo giovane prospetto classe 2006, che si distingue per qualità come la potenza e l’elevazione, pur con un fisico persino minuto (è alta “solo” 183 cm) per il suo ruolo e per questi livelli.

Adigwe ha iniziato da centrale, per poi cambiare in opposta a Conegliano, nelle giovanili. Da lì l’esplosione delle sue capacità per l’atleta nata a Crema da genitori nigeriani. E che ha nel suo palmarès un oro europeo Under 17 conquistato nel 2022, il bronzo mondiale Under 19 l’anno dopo (distinguendosi tra l’altro per i 30 ace realizzati), e il resto a livello di nazionale è storia recente.

A cui vanno aggiunti i successi con l’Imoco, dallo scudetto 2024/2025 alla Coppa Italia nella medesima stagione, e ancora la Supercoppa italiana 2024, la CEV Champions League e il Mondiale per Club. Adigwe si è fatta le ossa in qualità di vice di Isabelle Haak, dimostrando il proprio valore. Che però va lasciata scrivere la propria storia senza pressioni né paragoni impropri.