Quattro vittorie da tre punti per il Vero Volley, prima a pari merito con le Pantere di Santarelli: non solo le schiacciate di Paoletta alla base di un exploit che fa sognare.

Si profila un testa a testa appassionante per lo Scudetto del volley femminile. Due le squadre che, dopo quattro turni, guidano a punteggio pieno la classifica del campionato di A1. Che una sia Conegliano non è un sorpresa per nessuno, da anni il Dream Team di Santarelli detta legge in Italia e molto spesso anche in Europa. Che l’altra sia Milano, invece, desta un po’ di stupore. Doveva essere una stagione di crescita graduale per il Vero Volley, che invece sta bruciando le tappe. Tanto che sognare adesso è lecito. Perché Egonu e compagne stanno superando a pieni voti tutti i test e gli esami di maturità che si sono trovate a dover affrontare.

Egonu trascinatrice di Milano: prova monstre anche a Bergamo

Proprio Paoletta è, ovviamente, la giocatrice copertina di Milano. E non potrebbe essere altrimenti: è la capitana, una delle pallavoliste più forti al mondo, un’opposta capace di fare la differenza in ogni situazione e in ogni contesto. Anche a Bergamo è stata devastante, mostruosa, stratosferica: scegliete pure l’aggettivo per Egonu, sarebbero tutti azzeccatissimi. Ventidue punti per lei nella trasferta orobica, che pure era molto temuta alla vigilia per le ottime prestazioni dispensate in precedenza da Pietrini e dalle sue compagne. E che invece s’è chiusa con l’ennesima vittoria schiacciante, in tre set.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bosio, Danesi, Fersino: i segreti del Vero Volley che sogna il tricolore

Ma Milano non è solo Egonu. La regia è affidata a Francesca Bosio, che sta crescendo di partita in partita, sollecitando e trovando risposte più he positive dalle schiacciatrici – Khalia Lanier e l’ottima Rebecca Piva – e dalle centrali, Anna Danesi (punto di riferimento, almeno per prossimi due anni, anche della Nazionale azzurra) ed Hena Kurtagic. A evitare che cadano a terra i palloni, invece, ci pensa soprattutto Eleonora Fersino, libero a cui nell’Italvolley è stato affidato il più difficile dei compiti: prendere il posto di Moki De Gennaro. In estate lo ha fatto alla grande in azzurro e a Milano sta confermando di essere sulla strada giusta per diventare una nuova icona della pallavolo nazionale.

L’effetto Blengini su Egonu e compagne: lo Scudetto è possibile

Forse però lo step che sta consentendo a Milano di bruciare le tappe e di accelerare il suo processo di avvicinamento al sogno tricolore a dispetto di una profondità della rosa che appare ancora “leggerina” è legato all’avvento in panchina di Gianlorenzo Blengini. L’ex CT dell’Italvolley maschile è alla sua prima esperienza con una squadra femminile, ma sembra essersi ambientato molto presto. Le sue giocatrici ne parlano benissimo, ma sono soprattutto i risultati a testimoniare l’ottimo lavoro del coach che si divide con la Nazionale bulgara (sempre maschile). Una ricerca di automatismi, ma anche un tratto umano che hanno fatto subito breccia. E che hanno alzato subito il livello delle prestazioni e delle ambizioni.