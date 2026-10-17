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Milano-Novara, Egonu contro Tolok nel big match di A1. Conegliano sfida Talmassons, per Scandicci c'è il derby

Volley femminile, 3a giornata in A1 aperta dal blitz di Vallefoglia a Brescia. Bel test tra Blengini e Barbolini, Santarelli non si fida della Cenerentola e Gaspari cerca conferme.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La terza giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile è già cominciata. Ad aprirla, l’anticipo del venerdì sera tra Brescia e Vallefoglia, vinto dalle marchigiane in quattro set. Nella serata di sabato sono in programma la grande sfida tra Milano e Novara, col duello tra Egonu e Tolok, e il derby piemontese tra Cuneo e Chieri. Domenica le altre sfide, tra cui spiccano il derby tra Scandicci e Firenze, che dovrà chiarire se la ripresa della formazione di Gaspari sia a buon punto, e l’inedito big match d’alta classifica tra il rullo compressore Conegliano e la matricola terribile Talmassons: entrambe finora hanno sempre vinto.

Vallefoglia passa a Brescia, Blengini all’esame Novara

Nell’anticipo è arrivata la terza vittoria per Vallefoglia, corsara in quattro set a Brescia: lombarde, di contro, ancora all’asciutto. Giovannini e compagne sono a un punticino dalla vetta, Kochurina ammette che non è facile restare coi piedi per terra: “Per noi è un ottimo risultato, siamo molto felici“. In serata tocca a Milano contro Novara e il tecnico del Vero Volley, Blengini, non si fida delle difficoltà iniziali del sestetto avversario: “Novara ha un roster profondo, costruito con l’obiettivo di affermarsi tra le migliori, e scenderà in campo in cerca di riscatto dopo una sconfitta al tie-break. Ci aspettiamo una battaglia”. E ancora: “Siamo a inizio campionato e questa sfida ci servirà per dare continuità e fluidità al nostro gioco“.

Conegliano nella tana di Talmassons, derby per Scandicci

Domenica tocca alle altre big. Per Conegliano test insidioso sul campo di Talmasson e Santarelli mette in guardia le sue giocatrici: “Ci aspetta una gara esigente, troveremo pubblico caldo che desidera alimentare l’entusiasmo. Il Cda Volley è una formazione temibile, ben allenata, che ha tutte le carte in regola per fare un campionato di prestigio centrando la salvezza”. Scandicci è chiamata a dare continuità al successo di Macerata, ma Firenze è un osso duro. “Affronteremo una squadra che si è rinnovata inserendo atlete di livello internazionale”, spiega coach Gaspari. “Dobbiamo continuare a fare step in avanti e a trovare sempre maggiore sicurezza nei diversi reparti“.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questo il quadro completo della terza giornata di A1 femminile, la classifica e i prossimi appuntamenti del massimo campionato di volley femmnile. Il prossimo 24 ottobre, intanto, è già tempo di finale per Conegliano e Scandicci. Le squadre di Santarelli e Gaspari saranno protagoniste a Bari della nuova edizione della Supercoppa italiana, che metterà in palio il primo titolo stagionale.

Volley, terza giornata (16-18 ottobre)

  • Brescia-Vallefoglia 1-3
  • Cuneo-Chieri 17 ottobre ore 20.30
  • Milano-Novara 17 ottobre ore 20.30
  • San Giovanni-Macerata 18 ottobre ore 17
  • Scandicci-Firenze 18 ottobre ore 17
  • Talmassons-Conegliano 18 ottobre ore 17.30
  • UYBA-Bergamo 18 ottobre ore 18

Classifica Serie A1 volley femminile

  • Conegliano* 9 punti
  • Vallefoglia* 8 punti
  • Milano, Talmassons 6 punti
  • Bergamo, Chieri*, Scandicci* 5 punti
  • Novara, Firenze 3 punti
  • UYBA 1 punto
  • San Giovanni, Cuneo, Macerata*, Brescia* 0 punti

Serie A1, quarta giornata (21 ottobre)

  • UYBA-Talmassons ore 20
  • Bergamo-Milano ore 20.30
  • Vallefoglia-Cuneo ore 20.30
  • Novara-San Giovanni ore 20.30
  • Firenze-Brescia ore 20.30
  • Macerata-Scandicci 1-3 (già giocata)
  • Chieri-Conegliano 0-3 (già giocata)

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