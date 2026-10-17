La terza giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile è già cominciata. Ad aprirla, l’anticipo del venerdì sera tra Brescia e Vallefoglia, vinto dalle marchigiane in quattro set. Nella serata di sabato sono in programma la grande sfida tra Milano e Novara, col duello tra Egonu e Tolok, e il derby piemontese tra Cuneo e Chieri. Domenica le altre sfide, tra cui spiccano il derby tra Scandicci e Firenze, che dovrà chiarire se la ripresa della formazione di Gaspari sia a buon punto, e l’inedito big match d’alta classifica tra il rullo compressore Conegliano e la matricola terribile Talmassons: entrambe finora hanno sempre vinto.
- Vallefoglia passa a Brescia, Blengini all'esame Novara
- Conegliano nella tana di Talmassons, derby per Scandicci
- Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno
Vallefoglia passa a Brescia, Blengini all’esame Novara
Nell’anticipo è arrivata la terza vittoria per Vallefoglia, corsara in quattro set a Brescia: lombarde, di contro, ancora all’asciutto. Giovannini e compagne sono a un punticino dalla vetta, Kochurina ammette che non è facile restare coi piedi per terra: “Per noi è un ottimo risultato, siamo molto felici“. In serata tocca a Milano contro Novara e il tecnico del Vero Volley, Blengini, non si fida delle difficoltà iniziali del sestetto avversario: “Novara ha un roster profondo, costruito con l’obiettivo di affermarsi tra le migliori, e scenderà in campo in cerca di riscatto dopo una sconfitta al tie-break. Ci aspettiamo una battaglia”. E ancora: “Siamo a inizio campionato e questa sfida ci servirà per dare continuità e fluidità al nostro gioco“.
Conegliano nella tana di Talmassons, derby per Scandicci
Domenica tocca alle altre big. Per Conegliano test insidioso sul campo di Talmasson e Santarelli mette in guardia le sue giocatrici: “Ci aspetta una gara esigente, troveremo pubblico caldo che desidera alimentare l’entusiasmo. Il Cda Volley è una formazione temibile, ben allenata, che ha tutte le carte in regola per fare un campionato di prestigio centrando la salvezza”. Scandicci è chiamata a dare continuità al successo di Macerata, ma Firenze è un osso duro. “Affronteremo una squadra che si è rinnovata inserendo atlete di livello internazionale”, spiega coach Gaspari. “Dobbiamo continuare a fare step in avanti e a trovare sempre maggiore sicurezza nei diversi reparti“.
Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno
Questo il quadro completo della terza giornata di A1 femminile, la classifica e i prossimi appuntamenti del massimo campionato di volley femmnile. Il prossimo 24 ottobre, intanto, è già tempo di finale per Conegliano e Scandicci. Le squadre di Santarelli e Gaspari saranno protagoniste a Bari della nuova edizione della Supercoppa italiana, che metterà in palio il primo titolo stagionale.
Volley, terza giornata (16-18 ottobre)
- Brescia-Vallefoglia 1-3
- Cuneo-Chieri 17 ottobre ore 20.30
- Milano-Novara 17 ottobre ore 20.30
- San Giovanni-Macerata 18 ottobre ore 17
- Scandicci-Firenze 18 ottobre ore 17
- Talmassons-Conegliano 18 ottobre ore 17.30
- UYBA-Bergamo 18 ottobre ore 18
Classifica Serie A1 volley femminile
- Conegliano* 9 punti
- Vallefoglia* 8 punti
- Milano, Talmassons 6 punti
- Bergamo, Chieri*, Scandicci* 5 punti
- Novara, Firenze 3 punti
- UYBA 1 punto
- San Giovanni, Cuneo, Macerata*, Brescia* 0 punti
Serie A1, quarta giornata (21 ottobre)
- UYBA-Talmassons ore 20
- Bergamo-Milano ore 20.30
- Vallefoglia-Cuneo ore 20.30
- Novara-San Giovanni ore 20.30
- Firenze-Brescia ore 20.30
- Macerata-Scandicci 1-3 (già giocata)
- Chieri-Conegliano 0-3 (già giocata)