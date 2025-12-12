Volley Mondiale per Club FIVB, Conegliano e Scandicci non perdono un colpo e "prenotano" la finale. Haak e Antropova show

Conegliano e Scandicci avanzano in semifinale da prime della classe: l'Imoco domina senza Fahr, la Savino Del Bene non perde un colpo

Di facile e scontato non c’è mai nulla, ma Conegliano e Scandicci fanno sembrare ogni cosa veramente easy. E come da pronostico hanno trovato il modo per centrare il primato nei rispettivi gironi della prima fase del Mondiale per Club in corso di svolgimento in Brasile, che dunque potrebbe vederle sfidarsi domenica nell’atto conclusivo, con l’Italia pronta a confermarsi una volta di più sul trono iridato. Tutto questo perché nelle 6 gare sin qui disputate non c’è stata molta storia: 18 set vinti (9 a testa) e zero lasciati per strada, con la “promessa” di ritrovarsi in finale per decidere quale formazione tricolore scriverà il proprio nome nell’ambo d’oro.

Imoco senza ostacoli, ma preoccupa l’assenza di Fahr

Conegliano, campione del mondo in carica, ha avuto vita relativamente facile anche contro il Dentil Praia, che a conti fatti appariva alla stregua del rivale più accreditato nel girone nella corsa al primo posto. Riportate in campo tutte le titolari, che Santarelli aveva lasciato a riposo nel secondo match della rassegna contro lo Zamalek, il risultato è stato piuttosto scontato: 25-12, 25-19, 25-10 i parziali di una partita mai in discussione, nella quale la parte del leone l’hanno fatta Isabelle Haak con 16 punti e Zhu con 14, mentre la beniamina di casa Gabi (acclamatissima dal pubblico brasiliano) ha chiuso con 12 punti.

“Siamo partite aggressive, focalizzate sull’obiettivo che volevamo, che era quello di vincere per avanzare come prime del girone”, ha spiegato Haak a fine partita. “È davvero bello giocare in questo contesto, anche se fa veramente tanto caldo e bisogna cercare soluzioni per non lasciarsi sopraffare”.

Santarelli ha dovuto rinunciare ancora una volta a Sarah Fahr, che sin qui non ha disputato un solo scambio nel torneo, confermando la sola Chirichella nel sestetto titolare rispetto alla precedente sfida. In semifinale Conegliano se la vedrà con l’Osasco Sao Cristovao Saudé nella seconda sfida del programma (sabato 13 dicembre, ore 20,30).

Ad Antropova bastano due set per prendersi il primato

Nella tarda serata italiana è arrivata anche la qualificazione da prima del girone di Scandicci, che incrocerà l’altra formazione brasiliana presente alla rassegna, ovvero il Dentil Praia Clube (ore 17) sconfitto proprio da Conegliano.

Contro l’Allianz Lima, che si giocava praticamente le residue chance di accedere alle semifinali, le toscane hanno dettato legge in un match che a tratti è stato anche equilibrato: 25-21, 25-15, 25-23 il risultato a favore di Antropova e compagne, con Kate che ha messo assieme 14 punti in due soli set giocati, poiché una volta messo in cassaforte il primo posto Gaspari ha preferito far rifiatare alcune titolari, con Ruddins che in posto 2 ha risposto alla grande nel terzo set (11 punti totali, 8 nel solo terzo parziale) e Franklin che con 14 punti ha dimostrato di essere sul pezzo. Sarà dunque tutta una questione italo-brasiliana, ma l’Italia ha già prenotato due posti in finale.