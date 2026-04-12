Volley, nasce la prima Italia di Velasco: chi sono le giovani per la VNL aspettando Egonu, Orro e le altre big

Azzurre al lavoro a Milano con un gruppo rinnovato: il programma delle prime amichevoli di maggio e della fase eliminatoria del torneo, le cui finali si giocano a luglio a Macao.

La stagione dei club è già agli sgoccioli: entro la fine del mese si assegnerà lo Scudetto (Conegliano conduce 1-0 la serie su Milano), mentre ai primi di maggio la stessa Conegliano e Scandicci andranno a caccia della Champions nella Final Four in programma in Turchia. Da lunedì 13 aprile, invece, comincia la stagione delle Nazionali. Almeno, dell‘Italia di Julio Velasco. Fino a venerdì 17, presso il Centro Pavesi di Milano, è in programma un collegiale agli ordini del CT italo-argentino e del suo staff. In campo un gruppo rinnovato e in attesa delle big, chiamato a preparare la VNL di giugno e luglio e i successivi Europei di agosto e settembre.

Italia al lavoro senza Egonu, Danesi, Orro, Sylla e le altre big

Da due anni l’Italvolley femminile non sbaglia un colpo. Ha trionfato due volte nella Volleyball Nations League e, soprattutto, ha vinto le Olimpiadi nel 2024 e i Mondiali nel 2025. All’appuntamento mancano gli Europei, che rappresentano il clou di questa stagione. Velasco è stato chiaro: per la kermesse continentale chiamerà tutte le big. Per la VNL (e per le precedenti amichevoli di maggio) potrebbe dar spazio alle giovani, concedendo qualche settimana di riposo a chi – da anni – non si è mai fermata: Danesi, Orro, Egonu e Sylla. Le prime due hanno dato piena disponibilità, non è ancora chiara la decisione di Paoletta e Myriam.

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Italvolley, le convocate per il primo collegiale di Velasco a Milano

Per questo primo appuntamento di lavoro, comunque, non ci saranno troppe campionesse olimpiche e mondiali in carica al lavoro con Velasco. A dirla tutta, l’unica al Centro Pavesi sarà Carlotta Cambi, la palleggiatrice che ha chiuso anzitempo la sua stagione con Novara. Queste tutte le atlete convocate: Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola (Talmassons), Dalila Marchesini (Altino), Ilenia Moro (Pinerolo) e Carlotta Cambi (Novara). Entro le 23 del 14 aprile si aggregheranno Alessia Bolzonetti, Chidera Blessing Chinyere Eze, Linda Manfredini, Denise Meli (Bergamo), Veronica Costantini (Novara), Sara Caruso, Alice Nardo e Anna Piovesan (San Giovanni in Marignano).

Volley, il programma 2026 dell’Italia: amichevoli, VNL ed Europei

Sarà questa “Nazionale di maggio” a disputare i test già fissati per il prossimo mese: le amichevoli del 14-15 maggio di Biella e Novara contro la Francia e la AIA Aequilibrium Cup Women Elite del 22-24 maggio a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Poi si aggregheranno le giocatrici di Scandicci (Antropova su tutte, che sarà “provata” come schiacciatrice) e infine quelle di Milano, Conegliano e dei club turchi. La prima fase di VNL è in programma dal 3 giugno al 12 luglio tra Brasilia, Cebu (nelle Filippine) e Hong Kong, mentre le finali a otto si giocheranno a Macao dal 22 al 26 luglio. Quindi il gruppo azzurro si ritroverà a Cavalese dal 31 luglio per la preparazione in vista degli Europei fissati tra il 21 agosto e il 6 settembre.