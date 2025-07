Volley Nations League, l'Italia travolge la Slovenia e guarda alle Finals: "Sarà complicato ma siamo pronti"

Successo perentorio dell'Italia contro la Slovenia nella penultima partita della Volley Nations League prima delle Finals in Cina. La sintesi del match e le dichiarazioni dei protagonisti

La qualificazione alle Finals della Volleyball Nations League era praticamente certa, ma stasera l’Italia a Lubiana ha dato ulteriormente lustro alla sua partecipazione al torneo di questa stagione battendo la Slovenia con un risultato perentorio di 3-0.

Italia-Slovenia 3-0: la sintesi della partita. Exploit di Rychlicky e Anzani

Gli uomini del ct De Giorgi sono partiti subito con il piede giusto contro i rivali, portandosi subito in vantaggio nelle prime fasi del set iniziale. Nonostante i sloveni abbiano poi costretto al momentaneo pareggio, la Nazionale di casa nostra chiude in vantaggio con un parziale di 25-22.

Nel secondo set gli avversari dell’Italia allenati da Soli sono parsi più risoluti nel mettere pressione alla squadra azzurra campionessa del mondo regnante, concludendo alla fine con un punteggio di 25-20.

I conti poi si sono chiusi nel terzo set, anche se la Slovenia è parsa molto pericolosa avvicinandosi con un solo punto di scarto dall’Italia. Che però ha avuto la meglio con un parziale di 25-23. Il top scorer è stato Kamil Rychlicky, autore di 13 punti e 4 ace, seguito a ruota da Alessandro Michieletto a quota 11 e Simone Anzani a 10, con ben 6 muri eretti contro i rivali.

La situazione aggiornata dell’Italia nella classifica di Nations League

Ergo, gli uomini di De Giorgi, già certi matematicamente delle Finals, voleranno a Ningbo in Cina per l’ultima fase della Nations League in programma dal 30 luglio al 3 agosto.

Per la cronaca, gli Azzurri sono secondi nel girone con un totale di 25 punti, frutto di 9 successi (di cui 30 set vinti), accedendo quindi nel novero delle migliori 8, pur tallonata dalla Francia (allenata dall’ex azzurro Andrea Giani) che nel frattempo ha vinto 3-0 contro l’Iran. I transalpini infatti sono terzi a quota 23 con 8 vittorie, mentre in testa comanda attualmente il Brasile (10 trionfi, 29 punti).

Anzani: “C’è stato un bel clima, ma le Finals saranno complicate”

Per Simone Anzani questa è stata “la partita più bella da giocare” nel corso della settimana della Nations League, per via dell’atmosfera che si è respirata alla Stožice Arena contro i padroni di casa. “C’è stato un bel clima anche di sportività – ha spiegato il centrale – noi siamo partiti subito aggressivi con battute, muro e difesa”. Anzani ha poi riconosciuto il fatto che gli sloveni hanno rialzato la testa nel terzo set “con un paio di belle giocate”, ma l’Italia è riuscita “a tenere botta”.

Non c’è però tempo di adagiarsi sugli allori, perché prima di raggiungere la Cina bisognerà dare il meglio contro l’Olanda domani alle 16:30: in ballo infatti ci sono i piazzamenti migliori per gli accoppiamenti dei quarti di finale. Anzani ha ammesso la cosa, spiegando che l’obiettivo sarà avere la meglio sui rivali anche domani. “Avremo avversari di livello altissimo, sarà complicato ma saremo pronti. Lavoriamo come sempre, con impegno e dedizione come dimostra ciò che stiamo mettendo in campo. Ci sono cose ancora da limare ma abbiamo il tempo per arrivare alle finale nel migliore dei mondi e vincere questo torneo che ancora ci manca”, ha concluso il pallavolista.

Galassi: “Dobbiamo ancora sistemare le ultime cose prima delle Finals”

Concetto ribadito anche da Gianluca Galassi: “Abbiamo pensato a come chiudere al meglio questa Nations League senza concentrarci sulla classifica ma pensando una partita alla volta, ma sappiamo anche la Final Eight è molto difficile, è qualcosa che abbiamo già vissuto. Daremo tutto per presentarci nel migliore dei modi in Cina”.

Quindi il centrale ha così concluso: “Le sensazioni all’interno del gruppo sono molto positive, forse ci mancava un pochino di tempo per sistemare le ultime cose, ma spero che riusciremo a farcela prima della Finals”.