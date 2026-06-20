Arriva la seconda sconfitta per l'Italia di Velasco nella campagna di VNL: gli USA vincono 3-0 dominando da metà secondo set. Il CT mischia le carte e tiene fuori Antropova. Domani altro incrocio duro col Giappone

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Sapevamo che sarebbe stata dura, ma la lezione è stata comunque di quelle che non passano inosservate. Perché la seconda sconfitta dell’Italia di Julio Velasco nel cammino di VNL ha una consistenza ben maggiore rispetto a quella col Brasile della fine della week 1, che ha interrotto dopo 39 partite la striscia di vittorie consecutive delle azzurre. Con gli USA il 3-0 finale suona un po’ severo, ma senza molto da recriminare: le statunitensi non hanno lasciato scampo a una versione ancora più sperimentale del sestetto azzurro, con Antropova tenuta in panchina per larghi tratti del match e le giovani Adigwe e Meli chiamate in corso d’opera a provare di rimettere le cose a posto. Insomma, segnali un po’ contrastanti, al netto comunque di un inevitabile dazio che si sapeva si sarebbe dovuto pagare.

Antropova riposa, Omoruyi e Nervini vanno troppo a sprazzi

Le scelte iniziali di Velasco tengono conto di tanti fattori: da un lato vanno nella direzione di un turnover mirato, essendo la VNL piuttosto esigente dal punto di vista fisico (nonostante le 48 ore di riposo dall’ultima sfida con la Serbia), dall’altro anche della volontà di sperimentare qualcosa di nuovo in contesti comunque probanti. Proprio quello che è successo con le americane, alle quali il CT azzurro ha opposto Cambi e Obossa nella diagonale palleggiatrice-opposto, Omoruyi e Nervini di banda, Fahr e Nwakalor al centro e Fersino libero.

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Gli USA però (quasi) in formazione tipo non hanno fatto sconto alcuno: hanno premuto da subito sull’acceleratore, trovando 4 punti di vantaggio prima di obbligare Velasco a fermare l’incontro sul 3-7. Pazientemente l’Italia ha ricucito lo strappo, con Obossa grande protagonista della fase centrare del primo set (parità a quota 12).

Le americane però con l’ingresso di Thompson ristabiliscono le distanze (13-17) ma ancora una volta il doppio cambio produce gli effetti sperati, con Scola e Adigwe che ispirano la nuova parità a quota 22. Si va avanti a strappi: la prima palla set se la procurano le italiane, con un muro di Omoruyi che regala il 24-23 alle compagne. È un errore però in attacco della schiacciatrice a vanificare l’opportunità, mentre Fahr annulla la prima palla set avversaria, prima della chiusura di Samedy che vale il 25-27.

Adigwe entra ma non basta: le americane non perdonano

Nel secondo set l’Italia riparte con lo stesso sestetto iniziale e per lunghi tratti tiene la scia delle rivali, che devono anche inseguire sul 13-11 dopo un paio di attacchi ben congeniati di Omoruyi e Nervini. Anche il doppio cambio statunitense però si dimostra efficace: Kubik-Banks e Thompson rimettono la freccia (17-19) e Velasco si decide anche a mandare in campo Antropova, cercando di dare una scossa a un attacco inceppato. Il proposito però resterà tale solo sulla carta: Samedy attacca a tutto braccio e ispira il parziale finale che regale agli USA un 25-20 troppo severo per come stavano andando le cose fino a pochi scambi dalla fine del set.

Di fatto però la partita dell’Italia finisce qui: le ragazze di Velasco pasticciano in avvio di terzi parziale e il 2-7 vale già quasi come una condanna. Entrano Giovannini e Meli, ma è la sola Adigwe a tentare di replicare alla precisione e alla continuità delle americane. La falsa partenza costa cara a una nazionale che esce progressivamente dalla partita dopo essere risalita a -2 (16-18), ma aver finito letteralmente la benzina, beccando un 7-0 finale di parziale che non ammette repliche. E quel 39% di efficienza offensiva di squadra spiega meglio di qualunque altro dato il perché sia arrivata la sconfitta più pesante dell’era Velasco.

Fahr arrabbiata: “Punteggio troppo severo”. Domani il Giappone

A parlare dopo la disfatta con gli USA c’ha pensato Sarah Fahr. “Una sconfitta che brucia, perché in molte fasi della partita sembrava proprio che c’eravamo dentro con la testa. Paghiamo i troppi errori gratuiti commessi contro una squadra esperta, oltre che solida a muro e in difesa. Ci sono molti aspetti sui quali bisognerà lavorare e migliorare: sapevamo che sarebbe stata tosta, ma non ci aspettavamo un punteggio così netto. Penso che questo gruppo meriti di più e finora di sicuro non è stato fatto abbastanza per riuscire a esprimerci al meglio delle nostre possibilità”.

Domani a Pasig City le azzurre chiuderanno la week 2 affrontando l’ostico Giappone, anch’esso presentatosi nelle Filippine praticamente con tutte le migliori giocatrici e sin qui (con il Brasile) unica squadra imbattuta nel torneo (giocherà in giornata con la Dominicana, ultima in classifica: 7 su 7 scontato prima della sfida di domani). In attesa di completare il programma odierno, l’Italia sa già che scivolerà almeno al quinto posto, con 6 punti di vantaggio sulla nona (attualmente l’Olanda), ricordando che alla final eight di Macao si qualificano le prime 8 della classifica.