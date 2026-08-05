Il ranking "congelato" delle Nazionali riammesse complica i piani dell'Italia maschile (soprattutto) e femminile. Ufficiale il ritiro degli uomini da Polonia 2027, donne in bilico.

Non si capisce bene perché, visto che niente è cambiato rispetto a quattro anni fa, quando fu decisa la sospensione della Russia da tutte le discipline sportive. La guerra contro l’Ucraina continua, eppure il CIO ha riabilitato Mosca e il mondo del volley, come altre federazioni, s’è adeguato. La FIVB ha stabilito che dal 2027 ci sarà il ritorno a tutti gli effetti delle squadre russe, nazionali e club, nelle competzioni. Un cavillo del regolamento, però, rischia di mettere nei guai le Nazionali forti. In primis l’Italia. Anzi le Italie, sia la maschile di Fefé De Giorgi sia la femminile di Julio Velasco.

FIVB, la riammissione della Russia e il ranking congelato

La ragione è insita nel ranking della Russia, che è rimasto inalterato rispetto al momento della sospensione (2022) nonostante l’assenza da tutti i tornei giocati nel frattempo: Mondiali, Europei, Olimpiadi, Volleyball Nations League. La Russia si è ritrovata di colpo terza nella graduatoria maschile, a un passo dagli Azzurri di De Giorgi che sono secondi. Le ultime competizioni disputate? Europei e Olimpiadi nel 2021, più altri eventi pre-Covid. La Russia, femmnile, invece, è “soltanto” nona. Le Azzurre di Velasco guardano tutte dall’alto, ma anche in questo caso potrebbero avere problemi.

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Volley, la qualificazione alle Olimpiadi e il “caso Russia”

Il ranking, infatti, entrerà in gioco nella qualificazione al torneo olimpico di Los Angeles 2028. Un posto è garantito agli USA, paese di casa, uno a testa ai vincitori dei cinque tornei continentali in programma tra qualche settimana: Europa, Sudamerica, Nordamerica, Asia-Oceania e Africa. Altri tre posti alle Nazionali meglio piazzate ai Mondiali 2027, tra quelle non qualificate. E infine, i rimanenti tre posti alle selezioni non qualificate piazzate più in alto del ranking. Scivolare all’indietro in classifica è relativamente semplice: “basta” perdere qualche partita contro avversarie meno forti (nel caso di Azzurri e Azzurre, di fatto: tutte) per rischiare clamorosi tonfi verso il basso.

VNL e Mondiali 2027, c’è la Russia sulla strada dell’Italia

La novità è che la federazione internazionale ha stabilito che la Russia tornerà ufficialmente in gara nella VNL 2027, maschile e femminile. Eccezionalmente, il torneo sarà allargato a 19 squadre (un bel pasticcio, visto che abitualmente si formano tre gironi da sei per ogni Week) mentre è già caos sui Mondiali. Quelli maschili sono stati assegnati alla Polonia e, a sorpresa, la Russia ha già fatto sapere che diserterà “per ragioni politiche”. In bilico anche la partecipazione della selezione femminile ai Mondiali femminili, in programma negli Stati Uniti e in Canada. In quel caso però alla Russia “converrebbe” partecipare: il nono posto nel ranking non fa dormire sonni tranquilli per Los Angeles.