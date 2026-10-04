La prima giornata della serie A1 di volley femminile si apre con la sconfitta di Scandicci che senza la sua opposta cede in casa contro Chieri che vince il rimonta. La squadra di Santarelli non sbaglia mai

La prima giornata della serie A1 di volley femminile va in archivio con la prima sorpresa: Scandicci infatti viene sorpresa da Chieri e senza il riferimento Antropova cade in casa. Vittoria travolgente invece per la Conegliano di Santarelli che pur rinunciando alle sue big, finisce per dominare il match con Cuneo.

Conegliano e Santarelli non sbagliano mai

Conegliano non ha nessuna intenzione di cedere lo scettro di regina della serie A1 femminile. Se Milano ieri ha mandato un segnale forte alla concorrenza, la squadra campione d’Italia non è stata da meno. Le venete sono partite subito con il piede giusto demolendo ogni speranza di Cuneo che a Treviso incassa un nettissimo 3-0. Eppure l’Imoco si presentava alla prima partita del campionato in formazione largamente rimaneggiata: Santarelli ha lasciato a riposo la centrale Sarah Fahr, la palleggiatrice Joanna Wolosz e la schiacciatrice Gabi concedendo solo pochi scambi a Isabelle Haak. A mettersi in evidenza è stata Adigwe, migliore delle sue con 14 punti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scandicci da incubo senza Antropova

Una prova del nove che non è andata esattamente secondo le previsioni. Scandicci negli ultimi anni è stata una delle forze del massimo campionato anche grazie al talento di Ekaterina Antropova. Ma l’opposta (schiacciatrice nella nazionale di Velasco) ha deciso di continuare la sua carriera in Turchia con la maglia dell’Eczacibasi lasciando le toscane in una situazione che si sta rivelando complicata. La squadra di Gaspari infatti è stata battuta in casa da Chieri al tiebreak. Nel ruolo di opposta la canadese Kiera Van Ryk si è mossa bene mettendo a segno 25 punti e dimostrando di poter avere margini di miglioramento ma la sua prova non è bastata per evitare la sconfitta contro una Fenera che ha avuto 25 punti da Nemeth e 22 da Stella Nervini.

Orro subito vincente in Turchia

Smaltita la delusione con la maglia dell’Italia, Alessia Orro torna subito in campo e con una bella vittoria. La palleggiatrice azzurra ha fatto il proprio esordio stagionale nella Sultanlar Ligi in Turchia dove è stata ancora una volta molto preziosa al suo Fenerbahce nella netta vittoria per 3-0 contro il Manisa Buyuksehir Beledye. Per la palleggiatrice ex Milano anche un tabellino importante con 5 punti messi a segno (di cui 3 muri), in una giornata in cui ha dovuto fare a meno del suo riferimento principale, Melissa Vargas che è stata lasciata a riposo dopo le fatiche dell’Europeo.

Serie A1 volley femminile: risultati e classifica

Questi i risultati e la classifica del primo turno della serie A1 di volley femminile:

Risultati: Numia Vero Milano – Il Bisonte Firenze 3-0, Imoco Conegliano – Cuneo Granda 3-0, Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3, Laica Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 2-3, Megabox Vallefoglia – Omag Consolini 3-1, ChorusLife Bergamo – Balducci Macerata 3-1, Banca Valsabbina Brescia – CDA Talmassons 0-3.

Classifica: CDA Volley Talmassons Fvg, Imoco Conegliano, Numia Milano, ChorusLife Bergamo e Megabox Vallefoglia 3, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara 2, Laica Busto Arsizio e Savino Del Bene Scandicci 1 pt, Balducci Macerata, Omag Consolini, Il Bisonte Firenze, Cuneo Granda e Valsabbina Brescia 0.