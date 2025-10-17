Supercoppa Conegliano-Milano, Egonu e De Gennaro a caccia del primo trofeo: ma Paola deve sfatare un tabù

A Trieste la "classica" del volley femminile, anche se nelle passate stagioni ha sempre vinto il Dream Team di Santarelli: che la capitana del Vero Volley non ha mai battuto.

Conegliano-Milano, riecco la sfida “solita” finale. Quella tra le Pantere e le milanesi è ormai la “grande classica” del volley femminile italiano, anche se il bilancio è decisamente sbilanciato in favore delle venete: negli ultimi anni, di fatto, hanno vinto sempre loro. Stavolta si gioca per la Supercoppa, nell’inedita cornice di Trieste. Appuntamento alle 17.30 di sabato 18 ottobre per quella che è, a tutti gli effetti, la prima finale della stagione, almeno a livello di club. Ancora recente, infatti, è il ricordo delle altre finali, quelle mondiali vinte dalle nazionali azzurre. E anche stavolta ci sarà la diretta della tv pubblica, più precisamente su Rai 2. Diretta streaming anche su VBTV, ma per abbonati.

Supercoppa, le ambizioni di Conegliano e Milano

Alla Supercoppa di Trieste la Prosecco Doc Imoco Conegliano arriva da campione d’Italia in carica e da vincitrice della Coppa Italia, la Numia Vero Volley invece da seconda classificata in entrambe le competizioni. Le venete hanno confermato l’ossatura del roster che l’anno scorso ha vinto letteralmente tutto quello che c’era da vincere, Milano ha perso pedine del calibro di Myriam Sylla e Alesia Orro, finite in Turchia, e ha dato inizio a un nuovo ciclo con Paola Egonu capitana. Due squadre che dopo tre giornate di A1 sono separate da un punto: Conegliano seconda alle spalle di Novara a quota 8, Milano terza a 7.

Incubo Conegliano per Egonu: non ha mai vinto

Sembra incredibile, ma proprio Egonu da quando è tornata in Italia non ha mai battuto Conegliano, dove gioca una delle sue amiche più care: Moki De Gennaro. Un vero e proprio tabù, che Paoletta si augura di spazzare finalmente via. “In queste prime settimane è stato stupendo lavorare con le mie compagne e con lo staff, soprattutto per il modo che hanno avuto di accettare questo mio nuovo ruolo di capitano. Quella di Trieste sarà una partita aperta; siamo una squadra nuova che deve ancora trovare il proprio sistema e la propria sinergia. Giochiamo contro Conegliano che è, invece, una squadra ben rodata, con giocatrici di altissimo livello che si conoscono da anni. Mi auguro di scendere in campo serene e di divertirci“.

Santarelli non si fida di Milano: “Forti e agguerrite”

Daniele Santarelli, tecnico di Conegliano, prova invece a spazzar via la pressione: “È il primo trofeo stagionale, non siamo perfetti come è normale che sia, siamo ancora all’inizio, ci sta. Affrontiamo un avversario che conosciamo bene, ma che è cambiato rispetto al passato, con ‘posti quattro’ diversi, libero e palleggiatrice nuovi. Metà della squadra di Milano è cambiata, ma resta un avversario molto forte e agguerrito che farà di tutto per portarci via il trofeo. Dal canto nostro, ci teniamo a far benissimo, rispettiamo ogni squadra che affronteremo in stagione, inoltre giochiamo vicino a casa e ci saranno tanti tifosi che ci seguiranno, è uno dei trofei stagionali e noi ci proviamo, come sempre”.