Myriam esulta, rivede la Champions col suo Galatasaray grazie alla wild card ottenuta con Novara. L'ex CT rinnova col Turk Hava Yollari, la schiacciatrice egiziana saluta l'Italia.

La Volleyball Nations League si prepara alla terza e ultima settimana della sua fase eliminatoria e l’Italia di Velasco è vicinissima alla qualificazione alle Finals di Macao. Le due sconfitte contro Brasile e Stati Uniti, rimediate nelle prime due Week del torneo, non hanno pregiudicato la corsa delle Azzurre, che nell’ultima tappa in programma a Hong Kong ritroveranno tutte le big e giocheranno contro avversarie che non incutono troppi timori (e qui Julio, che è molto scaramantico, starà facendo tutti gli scongiuri del caso): Ucraina, Belgio, Canada e Cina. Per Myriam Sylla, oltre al ritorno in azzurro, c’è però un altro valido motivo per esultare.

Sylla esulta, il Galatasaray ammesso in Champions

La CEV, la federazione pallavolistica europea, ha infatti ufficializzato le wildcard per la prossima edizione della Champions League. Italia premiata al maschile col posto garantito a Trento e al femminile col pass riservato a Novara, che va ad aggiungersi a Conegliano, Milano e Scandicci. L’altra wildcard del torneo femminile è stata invece assegnata proprio al sestetto di Sylla: il Galatasaray. La squadra turca quest’anno ha vinto la Coppa CEV e fa il suo ritorno nella coppa regina da cui mancava dal 2018. Ritorno in Champions anche per Sylla, insomma, che l’aveva giocata l’ultima volta con Milano ormai due stagioni fa.

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Turchia, l’ex CT Mazzanti rinnova col Turk Hava Yollari

A proposito di campionato turco, insieme a Sylla (Galatasaray), Orro (Fenerbahce), alla new entry Antropova (Ezacibasi) e a tanti altri volti noti del volley italiano, anche nella stagione 2026-27 della Sultanlar Ligi farà parte l’ex CT azzurro Davide Mazzanti. Subentrato al timone del club turco a dicembre 2025, con la squadra messa piuttosto male in classifica, l’allenatore marchigiano ha conquistato una brillante salvezza premiata dalla conferma per lui e per tutto il suo staff. Nel prossimo campionato a rinforzare lo Yollari ci sarà una stella della Nazionale azzurra, Alice Degradi, oltre a Nika Daalderop, Indy Baijens e Anna Lazareva. Obiettivo: tornare in Europa.

Mariam Metwally, l’egiziana col velo, saluta Busto Arsizio

Intanto è divorzio tra Mariam Metwally e la UYBA Busto Arsizio. “Indossare la maglia della UYBA e giocare nel campionato italiano ha significato moltissimo per me, sia come atleta sia come persona. L’Italia ha uno dei campionati di pallavolo più competitivi al mondo, quindi è stata un’opportunità incredibile per mettermi alla prova, crescere e imparare da giocatrici e allenatori di altissimo livello. Oltre all’aspetto sportivo, ero consapevole che il mio percorso avesse anche un significato simbolico“, ha spiegato l’egiziana, in campo col velo. “Per me questa esperienza significa molto più che giocare semplicemente a pallavolo. Essere la prima donna egiziana nella storia a giocare nel campionato italiano è qualcosa che mi riempie di immenso orgoglio”.