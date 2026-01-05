La Turchia continua a far spese in Italia: Marina Lubian pronta a seguire Antropova all'Eczacibasi. Altri derby per Orro e Sylla

La Serie A1 Tigotà potrebbe perdere un'altra protagonista: Marina Lubian avrebbe accettato la proposta dell'Eczacibasi, dove ritroverebbe l'ex compagna Kate Antropova. Orro e Sylla, il 2026 parte col botto

La diaspora continua, e i segnali che arrivano dal mercato sono sempre più “turco-centrici”. Perché dopo Orro e Sylla, sbarcate sulle rive del Bosforo già all’inizio dell’autunno passato, nel campionato 2026-27 la Sultanlar Ligi potrebbe annoverare almeno altre due italiane tra le proprie fila. E se Ekaterina Antropova non è un mistero che sia promessa sposa dell’Eczacibasi, ecco che nella formazione della capitale Istanbul potrebbe sbarcare anche Marina Lubian, il centrale di Conegliano, che pure in questa stagione sta trovando un po’ meno spazio nelle rotazioni (piuttosto affollate, va detto) di coach Santarelli.

Lo “sponsor” Kate e la voglia di trovare nuovi stimoli

Sarebbe stata proprio Antropova a sponsorizzare l’arrivo della giocatrice di Moncalieri, almeno stando a quanto riportato dal portale voleybolunsesi.com. Le due hanno giocato assieme a Scandicci nella stagione 2021-22, di fatto passandosi il testimone (Kate era alla prima annata in Toscana, Marina all’ultima, visto che nell’estate del 2022 sarebbe salita a Conegliano).

Come per Antropova, anche per Lubian l’eventuale approdo in Turchia rappresenterebbe la prima esperienza all’estero di una carriera che ha comunque già raccontato di tanti trionfi, avendo fatto parte negli ultimi tre anni e mezzo della corazzata veneta, con la quale ha vinto tre campionati, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, due Mondiali per Club (e nell’ultimo, seppur perso in finale proprio contro Scandicci, è stata votata miglior centrale e inserita nel sestetto ideale) e due Champions League. A Scandicci vinse però il primo trofeo in carriera, vale a dire la Challenge Cup, trionfo condiviso proprio assieme ad Antropova.

Le due hanno poi avuto modo di ritrovarsi anche in nazionale, splendide protagoniste nella cavalcata olimpica di Parigi 2024, ma non in quella mondiale dell’estate 2025, dal momento che Lubian ha fatto parte del quartetto di giocatrici che hanno declinato la chiamata di Velasco per la VNL (con lei anche Chirichella, Bonifacio e Pietrini), finendo fuori dal gruppo (e finché ci sarà Julio in panchina riaprire quella porta sarà assai complicato…)

Le ragioni di Marina: più soldi e più continuità d’impiego

La scelta di Lubian potrebbe affondare le radici su un duplice binario. Da un lato quello economico, perché è risaputo che le offerte in arrivo dalla Turchia sono attualmente assai superiori (salvo rare eccezioni) a quelle dei club italiani. Dall’altro però potrebbe legarsi anche alla volontà di trovare maggiore continuità di impiego, dal momento che a Conegliano quest’anno il turnover è un po’ la regola, complice anche la presenza di una batteria di centrali piuttosto nutrita (Chirichella, Fahr e l’emergente Munarini).

Chiaramente un fattore importante nella scelta della centrale è legato anche alla presenza di Giulio Bregoli come capo allenatore della formazione turca, attualmente terza nella Sultanlar Ligi dietro a VakifBank e Fenerbahce (e in piena lotta col Galatasaray di Myriam Sylla). Tra l’altro tra meno di due settimane è in programma proprio lo scontro diretto col VakifBank capolista (allenato da Giovanni Guidetti), dove Karakurt e compagne contano di accorciare la forbice dalla vetta.

Orro e Sylla, il 2026 è partito a marce ingranate

A proposito di italiane in Turchia: Orro e Sylla nella prima gara dell’anno hanno risposto debitamente presente. Il Fenerbahce ha battuto agevolmente l’Aras Kargo e Orro ha mandato in doppia cifra ben 4 giocatrici, nonostante coach Abbondanza abbia tenuto a riposo Melissa Vargas (Fedorovtsveva e Ghani sugli scudi).

Sylla ha firmato invece 18 punti (top scorer di serata) nel successo altrettanto netto del Galatasaray di coach Barbolini sull’Aydin Buyuksehir Belediyespor. Il prossimo anno però i derby sono destinati ad aumentare, mentre in Serie A1 Tigotà inevitabilmente qualche protagonista verrà a mancare. Non un buon segnale…