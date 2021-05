Volley, tutto pronto per l'arrivo di Nimir a Modena

Uno dei giocatori dell’Itas Trentino, messi sul mercato per motivi economici dal Presidente Mosna è Nimir Abdel Aziz.

Manca così davvero poco per l’ufficialità dell’arrivo a Modena. In queste ore dovrebbe essere definito l’accordo economico tra le due società: Modena ha già ufficializzato in queste settimane, Leal, Bruno e Ngapeth.

Secondo le ultime indiscrezioni alla Leo Shoes dovrebbe tornare anche il libero Totò Rossini.

Da Trento, intanto potrebbero partire anche Giannelli (il capitano e alzatore della Nazioanle) e il brasiliano Lucarelli.

OMNISPORT | 09-05-2021 12:27