Volley, Velasco chiama subito Antropova per i due test con la Francia: parte l'esperimento di Kate in posto 4

L'Italvolley femminile è pronta a debuttare nei due test con la Francia. Velasco ha voluto anche Antropova, che potrebbe giocare seppur a digiuno di allenamenti

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Due giorni appena e poi l’Italvolley di Julio Velasco sarà pronta a riprendere il volo. A poco più di 8 mesi da quando s’era fatta ammirare per l’ultima volta nella bolgia di Bangkok, felice e festante per un titolo mondiale arpionato da squadra vera, battendo prima il Brasile e poi in finale la Turchia. Contro la Francia nei due test match in programma a Biella (il 14) e a Novara (il 15) la fisionomia del gruppo azzurro sarà ben diversa da quella ammirata nella rincorsa al titolo iridato, ma la voglia di rivedere in campo le ragazze di Velasco è forte, per giunta opposte alle colleghe francesi che certamente non renderanno loro la vita semplice.

Antropova e Nwakalor attese a metà settimana

L’Italia di Velasco riparte in una versione un po’ sperimentale, orfana di molte senatrici che godranno di un giro di riposo almeno per mezza estate. Egonu, Danesi, Orro e Sylla torneranno direttamente per gli Europei di fine agosto, per la VNL servirà soprattutto per fare spazio a qualche volto nuovo, pronto da subito (o quasi) a essere inserito nel gruppo che il CT intenderà portare avanti con vista sui giochi olimpici di Los Angeles 2028.

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Ma già nei primi due incontri amichevoli della stagione 2026 ci sarà spazio per Ekaterina Antropova: l’opposto ormai ex Scandicci, pronta a trasferirsi in Turchia nella prossima stagione per giocare nell’Ecsacibasi, sbarcherà in ritiro entro la serata di mercoledì, dal momento che assieme a Linda Nwakalor (sua ex compagna alla Savino Del Bene) ha goduto di qualche giorno di riposo in più rispetto al programma originario, avendo disputato la final four di Champions League nel primo fine settimana di maggio.

Ma il fatto che Velasco abbia voluto comunque far arrivare le due giocatrici nel quinto collegiale stagionale testimonia la volontà di gettarle da subito nella mischia, probabilmente già nel primo test in programma giovedì alle 21 a Biella (diretta Rai Sport e Sky, e il giorno dopo a Novara si replica, stesso orario e stessi broadcaster).

Il vate ha deciso: questa estate Kate si sposta in banda

La scelta di Velasco di convocare Antropova ha una ragione ben specifica alla base: l’opposto di origini russe in questa estate verrà spostato in banda, cioè in posto 4, perché l’intenzione del CT è quella di far coesistere in campo contemporaneamente sia Kate che Paola Egonu, che per caratteristiche fisiche è però meno versatile e nel ruolo di schiacciatrice (ricoperto per lo più a inizio carriera) non gioca più da diversi anni.

L’idea di Velasco è quella di utilizzare tutta la forza d’urto delle due attaccanti per incutere timore alle avversarie, ma anche per sfruttare la capacità di entrambe di farsi sentire a muro (oltre che naturalmente al servizio). Resta da capire se l’esperimento Antropova in posto 4 possa già vedere la luce nei primi test contro la Francia, dove però arriverebbe praticamente a digiuno di allenamenti con le compagne, o se si vedrà solo negli appuntamenti a seguire.

Le 15 azzurre convocate per i due test con la Francia

Velasco ha convocato 15 giocatrici per la doppia sfida con la Francia (dove si viaggia verso il sold out in entrambe le occasioni), di cui in 13 hanno già raggiunto il Centro “Pavesi” di Milano dalla mattinata di lunedì per cominciare a lavorare agli ordini dello staff tecnico azzurro.

In base alle convocazioni effettuate dal CT si potrebbe pensare anche di ipotizzare quello che ha ragione di essere un valido starting six di base, magari prendendo spunto dalle indicazioni ricevute dalla stagione corrente di Serie A1 Tigotà, oltre che dai trascorsi in azzurro: Carlotta Cambi al palleggio con Merit Adigwe in posto 2, la banda composta da Gaia Giovannini e Stella Nervini, le centrali Linda Manfredini e Denise Meli al centro ed Eleonora Fersino nel ruolo di libero.

Nel gruppo figurano anche Giorgia Frosini (opposto), Francesca Scola (palleggiatrice), Dalila Marchesini (centrale), Loveth Omoruyi (schiacciatrice), Ilaria Spirito (libero) e Alice Tanase (schiacciatrice), oltre appunto ad Antropova e Nwakalor attese entro la serata di domani.