Volley, Velasco stupisce: Egonu, Orro, Sylla, Danesi e Fahr convocate per la VNL. Antropova salta i test con la Francia

A sorpresa, Julio Velasco ha comunicato che nella lista di 30 giocatrici per la VNL ci sono anche Egonu, Sylla, Orro, Danesi e Fahr. Antropova giocare in banda, ma salterà i due test con la Francia

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Due notizie nel breve volgere di pochi minuti, e a loro modo piuttosto rilevanti: Julio Velasco ha ancora una volta deciso di stupire, perché nel comunicare i nomi delle 30 atlete selezionate per la VNL ha deciso di inserire anche quelle big che avrebbero dovuto godere di una prima parte di estate di assoluto riposo, pronte a tornare direttamente ad agosto per la campagna continentale di Eurovolley. Mentre in vista dei due test con la Francia che apriranno ufficialmente le amichevoli della stagione 2026 in programma il 14 e 15 maggio in Piemonte ha deciso di non arruolare Ekaterina Antropova, che seguirà le compagne ma senza scendere in campo.

Niente Kate con la Francia: lo spostamento può attendere

La chiamata di Kate aveva sorpreso, pensando al fatto che la nazionale che sfiderà a Biella e Novara la selezione transalpina è composta per lo più da giocatrici che in nazionale hanno messo piede soltanto sporadicamente (qualcuna praticamente all’esordio).

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Attesa in ritiro al Centro “Pavesi” di Milano nella giornata odierna (e come lei anche Linda Nwakalor, altra reduce dalla final four di Champions League disputata il 2-3 maggio a Istanbul con la Savino Del Bene Scandicci), l’ormai ex opposto dei Scandicci non è stata comunque inserita nella lista delle 14 che affronteranno il doppio test amichevole, a differenza di Nwakalor che invece sarà regolarmente in campo.

Velasco ha concesso una sorta di riposo extra al futuro opposto dell’Ecsacibasi, inserito peraltro nel novero delle schiacciatrici, perché come tutti sanno ormai questa sarà l’estate in cui Kate traslocherà da posto 2 a posto 4, col chiaro intento di provare a vederla schierata in campo contemporaneamente a Paola Egonu. Cosa che (un po’ a sorpresa) potrebbe avvenire già in VNL.

Velasco potrebbe concedere un riposo più breve alle big

Perché Velasco ha deciso comunque di inserire nella lista delle 30 giocatrici del torneo (come da regolamento FIVB) quelle atlete che godranno comunque di un periodo prolungato di riposo. Assieme a Egonu sono finite nell’elenco anche Orro, Sylla, Fahr e Danesi, che potrebbero dunque essere convocate, magari per la terza week del torneo internazionale (quella in programma a Hong Kong dall’8 al 12 luglio), o perché no, direttamente per la final eight che si disputerà a Macao dal 22 al 26 luglio.

Una scelta che in qualche modo consente al CT di tenersi aperta una porta per chiamarne anche solo alcune delle 5 giocatrici con le quali aveva concordato maggiore elasticità nelle convocazioni, consapevole dei grandi sforzi profusi nelle estati passate.

Antropova invece si sapeva che avrebbe fatto parte del gruppo di VNL, anche perché l’esperimento di spostarla in banda necessiterà giocoforza di un po’ di test attendibili prima di essere messo in pratica anche nelle fasi clou della stagione estiva. Probabile che Kate sarà della partita già nella week 1 di Brasilia, che vedrà le azzurre sfidare tra le altre Turchia e Brasile.

Chi resta e chi torna: a sorpresa c’è anche Akrari

Velasco lo scorso 28 aprile, alla presentazione della stagione delle nazionali azzurre, aveva diviso le convocate in due selezioni: quella A era composta da 21 giocatrici, quella B (più sperimentale) da 15. Delle 36 iniziali, 7 non fanno più parte del gruppo: questo perché rispetto alla lista originale il CT ha deciso di richiamare Yasmina Akrari, che un po’ a sorpresa era già stata portata al mondiale lo scorso anno, pur non essendo giovanissima (è classe 1993).

Evidentemente però Velasco sa di poter fare affidamento sulla giocatrice di Monviso, e per farle spazio ha lasciato fuori Sara Caruso, Veronica Costantini e Islam Gannar tra le centrali, così come sono rimaste fuori Valeria Battista, Beatrice Gardini e Anna Piovesan tra le schiacciatrici e Sara Panetoni tra i liberi.

La “nuova” Italia, che sfrutterà la VNL per immagazzinare quante più informazioni possibili per il futuro (dunque la striscia di 36 vittorie di fila in gare ufficiali è da considerare a forte rischio, ma della cosa a Velasco poco importa), ripartirà in posto 2 da Merit Adigwe, considerata l’erede naturale di Egonu, oltre che da Carlotta Cambi alla regia, Giovannini, Omoruyi e Nervini in banda, Nwakalor, Eckl e Manfredini al centro ed Eleonora Fersino come erede designata di Moki De Gennaro nel ruolo di libero.

L’elenco completo delle 30 per la VNL 2026

Questo l’elenco completo delle 30 convocate azzurre per la VNL. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli, Francesca Scola. Opposti: Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop. Schiacciatrici. Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo. Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari. Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Federica Pelloni.