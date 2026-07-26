VNL, Antropova devastante: l’Italia batte la Cina 3-1 e conquista il bronzo. L’incredibile statistica di Velasco

Dopo la sconfitta contro il Brasile l'Italia si rialza in Volley Nations League battendo 3-1 la Cina e conquistando la medaglia di bronzo. Ora per la Nazionale di Velasco è tempo di pensare agli Europei che metteranno in palio il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028

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Dopo la delusione in semifinale col Brasile, la Nazionale femminile italiana di volley si rialza nella finalina contro la Cina trascinata da una spettacolare Kate Antropova, assoluta MVP del match e principale artefice di questa medaglia di bronzo in Volley Nations League che permette a Julio Velasco di tenere aperta la sua incredibile striscia che lo ha sempre visto andare a podio in tutti gli eventi a cui ha preso parte da quando è stato designato come ct dell’Italia.

Italia sul podio, Cina battuta 3-1: Antropova MVP

Si chiedeva una reazione all’Italia dopo la sconfitta in semifinale contro in Brasile e questa è arrivata. Nella finalina per il 3° posto contro la Cina la Nazionale guidata da Julio Velasco è infatti tornata a brillare, dimostrando da subito di volersi mettere alle spalle la delusione del giorno precedente. Il primo set infatti è tutto a tinte azzurre, con l’Italia che domina in lungo in largo e conquista il parziale per 25-16 dopo essere stata avanti addirittura 17-5 a un certo punto.

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Come contro il Brasile le azzurre però hanno poi accusato una flessione nel rendimento, permettendo a una Cina comunque brava a sfruttare la situazione di rientrare in partita nel secondo set, dove da sotto 12-13 hanno vinto cinque punti consecutivi, fondamentali per aggiudicarsi il parziale per 25-23 e riportare il match in parità. Arrivati al terzo la partita si fa combattuta, con l’Italia che avanti 17-13 si fa rimontare, salvo poi riuscire nel finale a tirare la spallata decisiva per conquistare il set 25 a 22 e tornare avanti nel punteggio.

Il quarto e ultimo parziale si rivela infine un assolo delle azzurre, che scappano sul 14-6 e chiudono con un netto 25-13 che vale il gradino più basso del podio all’Italia. Protagonista assoluta di giornata è stata senza dubbio Antropova, MVP dell’incontro con 26 punti. Bene in realtà tutte le azzurre, soprattutto Sara Fahr (13 punti), ma anche Stella Nervini, tornata a brillare, Denise Meli e Loveth Omoruyi.

L’incredibile statistica di Velasco alla guida dell’Italia

Per quanto il bronzo non fosse certamente il risultato che ci si aspettava a inizio competizione (come ammesso anche da Antropova al termine dell’incontro: “So che non è la medaglia che speravate, ma abbiamo onorato questa finale 3°/4° posto con un grande successo e ora andiamo avanti!”), la medaglia di bronzo testimonia la forza della nostra Nazionale e la sua incredibile profondità di talenti, ma soprattutto permette a Velasco, persa la sua imbattibilità alla guida della Nazionale femminile contro il Brasile, di mantenere viva un’altra incredibile striscia, ovvero quella che lo ha visto salire sul podio di ogni competizione da quando è diventato ct dell’Italia nel 2024.

I prossimi impegni della Nazionale: l’Europeo per il pass alle Olimpiadi

Archiviata la VNL, per l’Italia di Velasco è ora di pensare all’appuntamento clou della stagione 2026, ovvero gli Europei che si terranno tra Turchia, Repubblica Ceca, Svezia e Azerbaijan tra il 21 agosto e il 6 settembre. Appuntamento che la squadra vorrà cercare di conquistare per vincere l’ultimo titolo mancante a questa squadra da quando Velasco è diventato ct, completando così in un certo senso il palmares del volley per Nazionali nel giro di due anni, ma soprattutto per staccare subito il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove l’Italia proverà a bissare l’incredibile titolo vinto a Parigi nel 2024.