Scandicci-Milano apre le semifinali Scudetto: Velasco osserva Egonu e cambia ruolo ad Antropova

Si parte con la serie tra seconda e terza classificata della regular season, domenica spazio a Conegliano-Novara: il Ct dell'Italia conferma cambiamenti tattici in estate.

Passano gli anni ma le protagoniste delle semifinali Scudetto non cambiano mai. Da sei stagioni sono sempre le stesse e alla fine – piccolo dettaglio – a festeggiare il tricolore è sempre Conegliano. Sarà così anche stavolta che le Pantere di Santarelli, soprattutto a inizio stagione, hanno dato qualche timido segnale di scricchiolio? Chissà. Intanto proprio le gialloblu, prime al termine della regular season, attendono Novara (quarta) nella serie al via domenica con la prima sfida del PalaVerde. Prima però c’è gara 1 del confronto tra la seconda e la terza forza del campionato: Scandicci e Milano, col duello infinito tra Kate Antropova e Paola Egonu.

Antropova contro Egonu, il CT Velasco spettatore interessato

Le due si ritroveranno nella stessa squadra in estate, per dare l’assalto al terzo titolo consecutivo di VNL e soprattutto per gli Europei tra Svezia e Turchia. Julio Velasco, CT dell’Italia, ha confermato a mezzo stampa, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, che proverà a farle coesistere in sestetto: “Voglio provare a fare giocare Antropova come schiacciatrice, per diversi motivi. Dobbiamo vedere: lei lo ha fatto solo da molto giovane, ma è un peccato fare solo il doppio cambio con una giocatrice così. Vediamo se funziona. Lei ha dato la disponibilità, è un cambiamento che mi incuriosisce”. Intanto osserverà anche Paola Egonu, inamovibile nel ruolo di opposta.

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Scandicci-Milano e Conegliano-Novara, che duelli sul parquet

“Affronteremo una squadra che è in grandissima forma, con una Paola Egonu che, se entra in campo come nei primi due set di martedì scorso in Champions League, sarà un problema”, mette in guardia il coach di Scandicci Marco Gaspari. “Conosciamo il valore dell’avversario: mi aspetto una gara combattuta e un alto livello di pallavolo”, la replica di Eleonora Fersino, libero di Milano e della Nazionale. “L’Igor ha avuto tempo per prepararsi, ha tante alternative al centro e attaccanti forti con la palla alta: possono mettere in difficoltà chiunque”, è il monito di Daniele Santarelli. “Stiamo lavorando con l’obiettivo di provare a vincere, pur sapendo che sarà difficilissimo”, l’ammissione di Lina Alsmeier, punto di forza di Novara.

Playoff: calendario semifinali Scudetto

Gara 1

Scandicci-Milano (14/ 3 ore 20.30 – Rai e DAZN)

Conegliano-Novara (15/3 ore 17.15 – Rai e VBTV)

Gara 2

Novara-Conegliano (21/3 ore 21.15 – Rai, DAZN e VBTV)

Milano-Scandicci (22/3 ore 15 – Rai e VBTV)

Gara 3

Conegliano-Novara (24/3 ore 20.30 – Rai, DAZN e VBTV)

Scandicci-Milano (25/3 ore 20.30 – Rai, DAZN e VBTV)

Ev. Gara 4

Novara-Conegliano (28/3 ore 21.15)

Milano-Scandicci (29/3 ore 20.30)

Ev. Gara 5 (31/3-1/4)

Conegliano-Novara

Scandicci-Milano

Volley, A1: i risultati dei quarti di finale

Gara 1

Scandicci-Bergamo 3-2

Conegliano-UYBA 3-1

Milano-Vallefoglia 3-0

Novara-Chieri 3-1

Gara 2

Chieri- Novara 2-3

2-3 UYBA- Conegliano 0-3

0-3 Vallefoglia- Milano 0-3

0-3 Bergamo-Scandicci 0-3

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.