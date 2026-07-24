Volpato nei guai con la giustizia australiana: accusa gravissima per l’attaccante che ha preferito i Socceroos all’Italia

Il giocatore del Sassuolo, uno dei volti dell’Australia all’ultimo Mondiale, è stato fermato per due volte per aver superato i limiti di velocità a Sydney e sarebbe risultato positivo a un test antidroga

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’accusa è molto seria e grave e dunque l’uso del condizionale è d’obbligo ma le notizie che arrivano dall’Australia sono molto preoccupanti per Cristian Volpato. Il giocatore del Sassuolo è stato fermato per due volte per limiti di velocità a Sydney e sarebbe risultato positivo a un test antidroga.

Volpato nei guai con la giustizia australiana

Le notizie che arrivano dall’Australia sono ancora frammentarie e necessitano di opportuna verifica ma gli organi di stampa australiani parlano di problemi molto seri con la legge per Cristian Volpato. L’attaccante del Sassuolo sarebbe stato fermato intorno alle 11 di sera a Sydney mentre viaggiava sulla sua BMW sull’Anzac Bridge superando i limiti di velocità di almeno 25km/h. Al giocatore in questa circostanza sarebbe stato effettuato anche un test per l’alcol che sarebbe risultato negativo. A distanza di sole due ore, il giocatore del Sassuolo è stato fermato per la seconda volta, nello stesso posto e per lo stesso motivo: eccesso di velocità.

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L’accusa della polizia australiana è che Volpato stava viaggiando a 94 km/h in una zona con un limite a 60 km/h. Questa volta l’attaccante è stato sottoposto anche a un test antidroga che sarebbe risultato positivo alla cocaina che ha portato anche alla sospensione della patente per sei mesi.

La scelta di lasciare l’Italia per i Socceroos

Pochi giorni prima del Mondiale, Cristian Volpato è stato al centro di tante notizie per la sua decisione di dire definitivamente addio alla nazionale italiana per vestire la maglia dei Socceroos. Il giocatore del Sassuolo che in passato ha vestito la casacca azzurra nelle formazioni Under (19, 20 e 21), ha sempre dato priorità all’Italia anche a fronte di un corteggiamento costante dell’Australia. Dopo una lunghissima serie di corteggiamenti, proprio alla vigilia della Coppa del Mondo è arrivato il sì ai Socceroos con il giocatore che ha raggiunto il ritiro con i compagni di squadra e ha messo insieme anche tre presenze durante i Mondiali.