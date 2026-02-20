Vonn atterra negli USA e torna sotto i ferri: sui social la radiografia della tibia dopo la quinta operazione

Lindsey Vonn è rientrata negli USA e, come già programmato prima della partenza dall'Italia, è tornata sotto i ferri per stabilizzare placche e viti della tibia sinistra

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Nemmeno il tempo di mettere giù il piede dalla scaletta dell’aereo che per Lindsey Vonn c’è stata subito un’altra operazione da affrontare. La quinta negli ultimi 10 giorni, roba che butterebbe giù un elefante, non certo la 41enne di St. Paul che dopo aver cullato per un anno intero il sogno a cinque cerchi (era tornata alle competizioni solo per giocarsi le medaglie sulle Tofane) s’è ritrovata rimbalzata nel modo più crudele possibile dopo soli 12 secondi della prova di discesa libera. A essere interessata dall’intervento, ancora la tibia sinistra.

Il messaggio di Lindsey: “Altre 6 ore sotto i ferri, ma sto bene”

Vonn ha reso nota di essersi sottoposta alla quinta operazione con un messaggio postato sui suoi seguitissimi profili social. “Solo un breve aggiornamento… il mio ultimo intervento è andato bene. Ci sono volute poco più di 6 ore, ma mi sto riprendendo dall’operazione, seppur il dolore sia difficile da gestire. Sto facendo lenti progressi, ma spero di poter uscire presto dall’ospedale. Grazie a tutti per il supporto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra le immagini postate dalla fuoriclasse statunitense, anche una foto della radiografia effettuata dall’equipe medica che l’ha operata. “Come potete vedere, per rimettere insieme tutto sono state necessarie tante placche e viti, ma il dottor Hackett ha fatto un lavoro incredibile”.

Vonn ha anche raccontato di aver avuto “un po’ di difficoltà nel post operatorio e non sono ancora riuscita a essere dimessa dall’ospedale… ma ci siamo quasi. Piccoli passi. Presto spiegherò l’infortunio nel dettaglio e cosa significherà per me tutto questo”. Lindsey ha anche mostrato un video che la ritrae appena dopo l’intervento, abbracciata a un peluche a forma di squalo. Tenace come solo le campionesse sanno essere.

Il calvario di Vonn: 5 operazioni in una decina di giorni

La sciatrice statunitense era stata sottoposta già a quattro interventi dall’equipe medica dell’ospedale di Treviso, dove era stata ricoverata (d’intesa con lo staff medico della federazione americana) dopo la rovinosa caduta di domenica 8 febbraio.

I primi due interventi si erano resi necessari per ridurre la frattura alla tibia sinistra e stabilizzare la gamba tramite appositi strumenti di fissaggio esterno, mentre il terzo aveva avuto la funzione di ricostruire l’articolazione con placche e viti esterne (anch’esse mostrate via social dalla sciatrice) e il quarto per un’ulteriore stabilizzazione aggiuntiva. Il quinto, già programmato prima di rientrare dall’Italia, ha riguardato il fissaggio definitivo delle viti e la definitiva stabilizzazione della gamba infortunata.

Va ricordato che sempre la gamba sinistra ha sofferto della rottura del legamento crociato nella caduta di Crans Montana del 31 gennaio scorso, una settimana prima della gara olimpica dopo Vonn suo malgrado ha messo a rischio non tanto la sua carriera (che si sarebbe comunque chiusa con ogni probabilità dopo i giochi), ma anche la possibilità di tornare a camminare normalmente.