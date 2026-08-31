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Vonn come Brignone, nuova operazione e dubbi sul futuro. Giada D’Antonio presto in pista, l’infortunio è alle spalle

Lindsey Vonn è tornata a parlare di futuro, rivelando anche l'incertezza sul ritorno sugli sci, che in ogni caso non potrebbe avvenire prima di qualche mese dato che la statunitense si dovrà sottoporre a una nuova operazione

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Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

A quasi sette mesi dal terribile infortunio rimediato a Cortina d’Ampezzo che ha infranto i suoi sogni di gloria, Lindsey Vonn è tornata a parlare di futuro ai microfoni di TNT Sports durante un’intervista rilasciata in occasione del primo turno dello US Open. Nonostante i tanti infortuni e il fatto che ormai sia vicina ai 42 anni, la statunitense non sembra però aver intenzione di appendere gli sci al chiodo, pur essendo consapevole di non poter fare piani a lungo termine, avendo ancora in programma una nuova operazione. Intanto chi si appresta a tornare sulle nevi e la giovane azzurra dalle belle speranze Giada D’Antonio, che lasciato il J Medical presto tornerà a sciare.

Vonn: “Mi sento bene, ma non so cosa mi riserverà il futuro”

Non sembra proprio avere intenzione di mollare Lindsey Vonn, che a meno di sette mesi dal tragico infortunio rimediato a Cortina d’Ampezzo è tornata è tornata a parlare di futuro senza accennare al ritiro. Un futuro che però è ancora avvolto nell’incertezza, vista anche la nuova operazione (riguardante il crociato del ginocchio sinistro al quale si era infortunata a Crans Montana) alla quale si dovrà sottoporre prossimamente: “Mi sento bene, sto migliorando e lavoro sul mio fisico perché dovrò ancora sottopormi ad intervento chirurgico. Una volta che mi avranno ricostruito il legamento crociato anteriore, mi aspetta un altro lungo percorso e so che ho ancora molta strada da fare perché ci vorranno circa nove mesi prima che mi riprenda completamente. Di conseguenza, non posso davvero pensare oltre e non so cosa mi riserverà il futuro ma sono grata per la situazione che ora ho raggiunto”.

Il ricordo del terribile infortunio durante le Olimpiadi

Vonn è poi tornata sul terribile infortunio rimediato durante la discesa libera alle Olimpiadi che aveva rischiato di costarle anche l’amputazione della gamba. Un’infortunio gravissimo, che nemmeno e che ha ovviamente scosso la stessa Lindsey (che pure – purtroppo – con gli infortuni ha avuto una certa familiarità in carriera): “E’ stato un infortunio molto diverso, per la sua gravità e per la consapevolezza che avrei potuto perdere la gamba. Solitamente, posso sopportare molto dolore, ma in quel caso era davvero estremo. Non ho mai provato qualcosa di simile”.

D’Antonio pronta a tornare sugli sci

Chi invece nonostante un brutto infortunio ha davanti a sé ancora un futuro pieno di gare è invece la giovane Giada D’Antonio, che dopo aver completato la seconda fase della riabilitazione (in cui tutto sembra essere andato secondo i piani) al ginocchio destro dopo la rottura del legamento crociato accusata lo scorso febbraio è finalmente pronta a tornare sugli sci. Ad annunciarlo è stata la stessa 17enne campana, che attraverso una storia Instagram a salutato e ringraziato chi l’ha seguita al J Medical: “Un enorme grazie va a tutte le bellissime persone che mi hanno aiutata e sostenuta durante questo percorso, vi sarò per sempre grata. Adesso è giunto il momento di rimettersi in gioco”.

Storia Instagram Giada D'Antonio

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