Vonn, calvario infinito: terza operazione, come sta. Sinner amico vero, anche Alcaraz e Marquez con Lindsey

Terzo intervento chirurgico in quattro giorno per la campionessa americana dopo lo spaventoso infortunio subito nella discesa libera dei Giochi. Il gesto di Jannik

È un calvario infinito, quello di Lindsey Vonn. La campionessa americana di sci ha subito la terza operazione in quattro giorni, da quando cioè è caduta nella discesa libera dei Giochi di Milano Cortina procurandosi una frattura complessa della tibia che richiederà più interventi chirurgici. Ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, la ‘Regina delle Nevi’ ha aggiornata i fan su Instagram, ricevendo ancora una volta supporto e solidarietà da tutti gli assi del mondo dello sport, Sinner compreso.

Lindsey Vonn, ancora un’operazione: come sta

Vittima di una rovinosa caduta nei secondi iniziati della sua prova sulla pista dell’Olimpia delle Tofane, Vonn, che aveva deciso di gareggiare nonostante il crociato rotto, è finita nuovamente sotto i ferri.

Dal Ca’ Foncello di Treviso massimo riserbo sulle condizioni della 41enne fuoriclasse del Minnesota, è stata la stessa Lindsey ad aggiornare ancora una volta i fan. La sciatrice ha postato uno scatto dal nosocomio, scrivendo un lungo post sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio ai fan

“Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo” ha scritto Vonn. Che poi chiarisce: “Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa”. Già, sperava che la sua ultima avventura in una rassegna a cinque cerchi le regalasse una medaglia e non un simile incubo.

“Sto facendo progressi e so che starò bene. Ringrazio tutto l’incredibile staff medico, gli amici e la famiglia che sono stati al mio fianco, le persone di tutto il mondo per la bellissima testimonianza d’amore e il supporto”. Per concludere, un messaggio rivolto anche alla sua nazionale: “Congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare”.

Da Sinner ad Alcaraz: lo sport è con Vonn

Il suo ultimo post ha fatto il pieno like. Del resto, Vonn, che conta oltre 3 milioni di fan su Instagram, è amatissima. Tutto il modo dello sport si stringe al suo fianco. A partire da Jannik Sinner, che ancora una volta le mostra tutta la sua vicinanza.

Dopo la bellissima dedica di lunedì (“Ti penso”), l’altoatesino ha commentato con l’emoji della preghiera. Tanti ‘cuori e muscoli’ in segno di forza da parte di Fabio Fognini. E non potevano mancare i campionissimi del tennis spagnolo, da Carlos Alcaraz al bacio della leggenda Rafa Nadal. E, ancora, Marc Marquez, l’ex Inter Roberto Carlos, David Beckham: tutti fanno il tifo per Lindsey.