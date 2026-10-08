Vonn convocata dalla nazionale USA ma a novembre si opera di nuovo: Shiffrin cambia tutto e sfida Goggia e Brignone

La 41enne statunitense in squadra con una wild card ma non tornerà a gareggiare prima del 2027/2028. Shiffrin mette da parte gli slam, sarà un problema in più per Goggia e Brignone

Lindsey Vonn manda un messaggio forte e chiaro: non è ancora arrivato il momento del ritiro e le sue avversarie sono avvisate. La campionessa è stata inserita nella squadra femminile statunitense anche se a novembre dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico alla gamba che si è infortunata a Milano-Cortina.

La convocazione di Lindsey Vonn

Il nome di Lindsey Vonn che rispunta, decisamente a sorpresa, nella squadra USA che dovrebbe disputare la Coppa del Mondo femminile della prossima stagione. Non si tratta di un errore ma di una precisa volontà da parte della Federazione a stelle e strisce di avere a disposizione la regina della velocità, anche se vuoti dalla pista. La terribile caduta a Milano Cortina non le permetterà di tornare a gareggiare subito ma la presenza nella squadra è un chiaro segnale per il futuro. La statunitense vuole tornare a competere, a 41 anni non ha nessuna intenzione di appendere sci e scarponi al chiodo e ora metterà la sua esperienza al servizio della squadra magari nelle vesti di “capitano non giocatore”, per mutuare un’espressione dal tennis.

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La nuova operazione a novembre

Il lunghissimo calvario di Lindsey Vonn cominciato con la terribile caduta di Milano Cortina è ancora lontano dall’essere concluso. La campionessa statunitense ha annunciato di voler tornare in pista per la stagione 2027/2028 ma per il momento deve affrontare ancora una serie di sfide lontano dalla neve. Prima di pensare alle gare, c’è da fare un ulteriore passaggio sotto i ferri, a novembre è infatti in programma un intervento chirurgico per rimuovere viti e piastre che le sono stati inseriti nella gamba sinistra e in quella sede avverrà anche la ricostruzione del legamento crociato. Impossibile pensare di vederla in pista in questa stagione con la sua storia che però diventa di ispirazione per tanti atleti più giovani.

Shriffin cambia tutto e sfida Goggia e Brignone

La rivelazione un po’ a sorpresa di Mikaela Shiffrin alla vigilia della Coppa del Mondo ha creato un po’ di scompiglio nel circo bianco. La leggendaria sciatrice statunitense, che nella scorsa stagione ha vinto la classifica generale, ha deciso di mettersi di fronte a nuove sfide diminuendo il suo impegno nella disciplina che l’ha resa una delle più grandi di sempre, lo slalom: “Sarà la stagione dell’esplorazione. Da 16 anni il mio obiettivo è sempre lo stesso: superare i miei limiti e diventare una sciatrice migliore. L’idea è quella di fare il primo slalom a Killington e popi di farne qualcun altro nel corso della stagione. Non voglio però che la gente pensi che abbia chiuso con questa disciplina”. La volontà dunque è quella di concentrarsi maggiormente su gigante e sul superG che nelle ultime stagioni aveva messo da parte anche per motivi legati agli infortuni. Sofia Goggia e Federica Brignone sanno di avere un’avversaria in più.

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