Vonn "smentisce" anche il papà: "Lui dice che ho finito la carriera? Queste parole mi motivano a tornare..."

Negli USA in tanti pensano che Vonn possa realmente tornare a gareggiare, nonostante gli infortuni. E la diretta interessata non fa nulla per mettere a tacere i rumors

Non c’è pace per Lindsey Vonn. Che continua ad animare il dibattito sull’eventualità di poter tornare alle competizioni, anche se un paio di mesi fa sull’asse Crans Montana e Cortina s’è rottura un crociato e la tibia sinistra in due cadute che avrebbero potuto abbattere per davvero anche un elefante. A 41 anni, e con la prospettiva di dover stare almeno un altro anno intero lontano dalle gare, per molti la carriera sportiva di Lindsey è da considerarsi (giustamente) conclusa, come ha fatto capire recentemente anche Aksel Lund Svindal, il suo ultimo allenatore. E a quanto pare anche in famiglia c’è chi si è detto sicuro che la parola fine sia stata già scritta proprio dopo quei maledetti 13 secondi della discesa olimpica.

Papà dice che è finita, ma la figlia non aspettava altro…

Stavolta è stato il papà di Lindsey a far sapere al mondo intero che non ci sarà un’altra opportunità di vedere la figlia in una gara di Coppa del Mondo. Ma in realtà quella frase pronunciata davanti ai microfoni ha finito per diventare una sorta di incentivo extra per far si che proprio Lindsey decidesse sin d’ora di provare a tornare alle competizioni. “Se c’è una cosa che detesto, e che anzi mi motiva a fare qualcosa, è sapere che ci sono persone che mi dicono che non ce la potrei fare a tornare”, ha affermato alla NBC la fuoriclasse di St. Paul.

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“La mia famiglia non è chiaramente concorde all’idea che io possa tornare a competere, ma proprio il fatto che sia stato mio padre a dire che per me è finita rende il tutto davvero possibile, perché potrebbe essere la ragione che mi spingerà a tornare”.

Dopotutto c’è già stato un precedente nel quale la carriera di Vonn ha ripreso il volo: ritiratasi nella primavera del 2019, complici anche i problemi al ginocchio destro (al quale poi ha impiantato una protesi, che le ha permesso di non sentire più dolore e di cominciare a credere alla prospettiva di tornare), nel 2024 ha annunciato di voler rientrare, dando poi seguito a quel proposito a partire dall’autunno dello stesso anno, fino a tornare sul podio nelle finali di Coppa del Mondo del 2025 e poi anche alla vittoria a St. Moritz a dicembre. Fino alla maledetta settimana delle due cadute che le hanno infranto i sogni a cinque cerchi.

La routine quotidiana e quel corpo che va solo “ascoltato”

Vonn con l’infortunio s’è vista privata della coppetta di specialità di discesa (vinta da Laura Pirovano) e forse anche di quella generale, visti i tentennamenti di Shiffrin nella parte finale di stagione. Ma adesso è concentrata a ritrovare le migliori sensazioni alla gamba sinistra.

“Continuo a lavorare tanto, due ore in camera iperbarica, due ore col fisioterapista e due ore al giorno in palestra”, c’ha tenuto a far sapere. “Se mi piace l’idea di tornare al cancelletto? Certo che mi piace, ma per ora devo solo prendermi il tempo necessario per recuperare la miglior condizione possibile”. Sarebbe un ritorno ancor più clamoroso del precedente.