Lindsey Vonn avverte tutte in vista di Milano-Cortina: show nelle prove di St. Moritz. Ma Goggia è vicina

La prima prova cronometrata sulla "Corviglia" vede l'americana sfrecciare davanti a tutte: Lie a 6 decimi, Goggia ne paga 7, tutte le altre più dietro. Sofia però è soddisfatta

Se qualcuno avesse dubbi sul fatto che quella appena cominciata sia la stagione che porta alle olimpiadi, dopo aver visto Lindsey Vonn scendere lungo la “Corviglia” di Sankt Moritz non dovrebbe aver avuto difficoltà a riconoscerlo. Perché l’atleta statunitense, che lo scorso 18 ottobre ha spento 41 candeline, è tornata nel circo bianco appositamente per provare a fare la storia ai giochi olimpici di Milano-Cortina, e il riscontro cronometrico fatto registrare durante la prima prova cronometrata della discesa della stagione di Coppa del Mondo sta lì a dimostrarlo. Ma Sofia Goggia, grande amica e tra le principali candidate a mettersi al collo le medaglie nelle gare veloci, non è comunque voluta essere da meno.

Vonn come un razzo, Goggia becca 8 decimi in un solo passaggio

Sono state Lindsey e Sofia due delle principali protagoniste della prima prova cronometrata dell’annata 2025-26. Vonn ha chiuso col miglior tempo di giornata, fermando le lancette sull’1’30”95. Ma l’ha fatto con una cattiveria inaudita, quasi per lei si trattasse davvero di una gara: le rivali hanno tutte pagato distacchi importanti, a cominciare da Kasja Vickhoff Lie che ha accumulato 59 centesimi di ritardo, mettendosi alle spalle anche Sofia Goggia che rispetto all’amica statunitense ha impiegato 71 centesimi in più per completare la pista, anche se nel tratto centrale è sembrata un po’ rialzarsi (a conti fatti il ritardo l’ha accumulato tutto in quel tratto).

Lo stesso tempo della bergamasca l’ha fatto registrare Laura Gauche, poi via via tutte le altre sono arrivate ad accumulare un distacco di un secondo dalla Vonn già nella top ten. Le altre italiane hanno badato soprattutto alla sostanza: 11esimo tempo per Laura Pirovano (a 1”15 dalla Vonn), 4 centesimi più dietro Elena Curtoni, quindi Nicol Delago a 1”39 e Nadia Delago a 1”79.

L’americana alza l’asticella: “Voglio fare grandi cose”

Il tempo fatto registrare dalla Vonn testimonia quanto l’atleta di Saint Paul abbia lavorato duramente nel corso dei mesi estivi per arrivare tirata a lucido alle settimane che decideranno le sorti della stagione. “Tutti sanno che il mio obiettivo è fare qualcosa di unico a Cortina, e chissà se poi, qualora le cose dovessero andar bene, non mi venga voglia di proseguire anche oltre… sono contenta di come ho sciato, ma la gara sarà un’altra cosa. Però sapere di essere al livello delle migliori è molto stimolante”.

Sulla “Corviglia” peraltro l’americana ha già vinto 5 volte in carriera, conquistando 10 volte il podio (è la sua pista preferita dopo l’Olimpia delle Tofane, quella che ospiterà le gare olimpiche).

Sofia soddisfatta: “Prova utile per ritrovare il feeling”

Anche Sofia Goggia è sembrata a suo agio sulle nevi dell’Engadina. “Sono contenta perché da due mesi ormai non facevo più velocità, essendomi concentrata tanto sul gigante”, ha commentato al termine delle prove cronometrate.

“A Copper Mountain c’era poca neve e abbiamo fatto giusta una seduta sugli sci da supergigante, quindi non sapevo cosa aspettarmi qui a Sankt Moritz. Ho dovuto subito ricercare la migliore comodità e il set up più congeniale per riuscire a sfruttare le mie qualità. Direi che alla fine ho fatto una prova discreta: qualche imperfezione c’è stata, soprattutto nella parte alta, ma mi sono portata dietro anche due errori nel tratto più in basso, ed entrambi sono dovuti a una mancanza di abitudine a gareggiare nelle discipline veloci.

Era una prova utile per riprendere confidenza con gli sci lunghi, ora sfruttiamo bene anche quella di domani e poi penseremo alle gare”. Che sulla “Corviglia” andranno in scena venerdì e sabato con due discese, seguite domenica dal supergigante.