Voragine in pista a Goiania: Sprint MotoGP a rischio, niente qualifiche Moto2 e Moto3. Cosa è successo

Un grosso buco si è aperto sull'asfalto del circuito di Goiania e sta mettendo a rischio lo svolgimento del Gran Premio del Brasile, operai al lavoro per chiudere la voragine. La situazione in tempo reale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Incredibile ma vero. Sempre peggio questa edizione del Gran Premio del Brasile che riabbraccia il Motomondiale dopo 22 anni. Il sabato a Goiania è stato interrotto a causa di un’enorme buca che si aperta proprio sul rettilineo del traguardo, al termine delle qualifiche della MotoGP impedendo lo svolgimento di quelle di Moto2 e Moto3 e che sta mettendo a rischio la Sprint Race della classe regina.

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Clamoroso a Goiania: c’è un buco sulla pista

Il ritorno del Motomondiale questo fine settimana sul circuito brasiliano di Goiania rischia di subire un’altra battuta d’arresto significativa, che potrebbe portare all’annullamento o quantomeno al rinvio della gara sprint di sabato pomeriggio. A quanto pare, le forti piogge cadute sul circuito nei giorni scorsi hanno provocato la formazione di una voragine sul rettilineo del traguardo, al termine delle qualifiche della MotoGP.

Dopo la sessione Q2 della MotoGP, che ha visto Fabio Di Giannantonio firmare la pole position l’asfalto ha ceduto. Si è aperto un importante e imponente buco, una vera e propria voragine al centro del lungo rettilineo principale, uno dei più lunghi del Motomondiale. Le sessioni di qualifica di Moto3 e Moto2 sono state rinviate. Corsa contro il tempo per mettere a posto la pista per la gara Sprint in programma per le 19:00 ora italiana.

Che sta succedendo a Goiania: situazione in tempo reale

Gli operai sono già al lavoro per cercare di ripararlo entro il tempo limite e salvare, almeno, la breve gara. Nel caso in cui le Q1 e Q2 di Moto3 e Moto2 non vengano disputate, la griglia di partenza verrà definita in base alla classifica delle Prove Libere di entrambe le categorie, come stabilito dal regolamento del Campionato del Mondo.

Secondo le ultime news riferite da Sandro Donato Grosso su Sky Sport è possibile che la Sprint Race possa partire alle 19.20 in Italia , con 20′ di ritardo, con apertura pit lane alle 19. Si attendono comunicazioni ufficiali

, con 20′ di ritardo, con apertura pit lane alle 19. Si attendono comunicazioni ufficiali Comunicato Race Direction: “A seguito dei lavori di riparazione del manto erboso dell’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, la Sprint MotoGP dovrebbe iniziare con un leggero ritardo rispetto al previsto, di circa 20 minuti. Un programma aggiornato verrà comunicato a breve. Le sessioni di qualifica per le classi Moto2 e Moto3 dovrebbero svolgersi dopo la Sprint“

Questa edizione dell’evento brasiliano si sta rivelando molto complicata, dato che la gara di venerdì è stata ritardata di un’ora a causa della pioggia che ha trasformato la pista e le aree circostanti in fango. Tutto è stato ripulito e la gara ha potuto riprendere, sebbene siano ancora presenti zone umide, alcune delle quali nascoste.

La polemica di Brivio: “Delusi dagli organizzatori”

Prima la pioggia, poi il ritardo per l’inizio delle libere ora il buco. Di certo non il modo migliore con cui Goiania si è presentata al mondo della MotoGP. Colpa del tempo certo ma con qualche pecca qua e là a livello organizzativo. Lo dice apertamente Davide Brivio, team manager di Aprilia Trackhouse: “Dispiace molto vedere queste cose – le sue parole a Sky riprese da GpOne – se da una parte siamo contenti di essere in Brasile ed estendere sempre più la diffusione della MotoGP, dall’altra sono deluso dal livello di preparazione del circuito. La MotoGP sta crescendo a tutti i livelli, il promoter deve fare la sua parte anche su un circuito nuovo. La MotoGP non può permettersi queste situazioni”.