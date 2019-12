Voti di Criscitiello infiammano il web: Hai dimenticato qualcuno

E’ tempo di voti all’anno solare che sta per chiudersi nel mondo del pallone e non si sottrae alla consudetudine il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. Il giornalista sceglie sei promossi e sei bocciati per il 2019 e li elenca su twitter.

LE SCELTE – Se alcuni nomi possono apparire scontati, non mancano le sorprese nei giudizi del giornalista avellinese che indica presidenti, allenatori e giocatori tra i top e i flop di questo 2019.

IL TWEET – Criscitiello scrive: “Promossi 2019: Percassi – S. Inzaghi – Gattuso – Lautaro Martinez – Marotta – Fonseca. Bocciati 2019: Spalletti – Boban – Preziosi – Ancelotti – Corsi – Di Francesco”.

LA NOVITA’ – Giusto il premio al presidente dell’Atalanta, così come è innegabile che meriti una promozione Simone Inzaghi, soprattutto per la seconda parte dell’anno, ma è giusto promuovere Gattuso? E bocciare Spalletti ed Ancelotti?

LE REAZIONI – Sul web arrivano più dissensi che consensi, in particolar modo per i bocciati e in pochi si dicono d’accordo con Criscitiello.

BOCCIATI – C’è chi appare sorpreso e chiede conferma: “Spalletti?” e chi si aspettava altri nomi tra i bocciati: “Non si legge Mazzarri.. Come mai???” oppure: “Montella spero sia una dimeticanza”.

CAMBIA PLEASE – Un follower chiede una rettifica: “Ciao Michele gentilmente nei bocciati metti Mazzarri in primis che con la rosa che ha, riesce ad avere 1 punto meno del Bologna, 4 del Parma e 8 del Cagliari. Questo Toro con Gasperini in panchina sarebbe quarto o quinto. Auguroni” e infine: “Della Juve che ha fallito in UCL ed in Supercoppa tutti promossi? I primi 62€ di CR7 pienamente spesi bene ???”.

SPORTEVAI | 26-12-2019 11:34