Vozinha, che giallo: salta presentazione al Colo-Colo, il portiere del Capo Verde ha cambiato idea

Il giocatore rivelazione dei Mondiali starebbe trattanto con il club marocchino del Berkane per ricongiungersi con l'allenatore della Nazionale Bubista

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Si tinge di giallo l’acquisto di Vozinha da parte del Colo-Colo. Il portiere quarantenne del Capo Verde non si è ancora presentato a Santiago e starebbe negoziando gli ultimi dettagli per giocare con il Berkane in Marocco. Questo improvviso cambio di programma arriva dopo che il giocatore ha rimandato la sua presentazione e non si è presentato in Cile per tre volte consecutive, creando incertezza sul rispetto dell’accordo iniziale.

La presentazione di Vozinha è slittata tre volte

La dirigenza del Colo-Colo si aspettava l’ arrivo di Vozinha in Cile martedì scorso. In assenza del giocatore, la presentazione ufficiale è stata riprogrammata prima per mercoledì e successivamente, per giovedì, ma il portiere non si è presentato in nessuna delle date previste. Secondo la dirigenza del club cileno, i rappresentanti del giocatore hanno addotto problemi personali e questioni burocratiche con la documentazione a Lisbona per giustificare le assenze. Vista la situazione, il presidente del club, Jaime Pizarro , ha ammesso di aver concesso le proroghe, ma ha iniziato a chiedere una scadenza definitiva per la presentazione.

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L’interesse del Berkane

Mentre il club cileno attendeva, il giocatore è stato visto allenarsi a Lisbona , in Portogallo, senza dare alcun segnale di un suo imminente viaggio in Sud America. La svolta nelle trattative ha preso slancio con l’interesse del Berkane . Il portale brasiliano Lance ha appreso che il club marocchino sta negoziando per ingaggiare l’allenatore Bubista, che ha guidato Capo Verde nella storica campagna ai Mondiali . Il desiderio di Vozinha è quello di continuare a lavorare con il suo ex allenatore in nazionale .

La dirigenza del Marocco ha intenzione di formalizzare l’offerta ufficiale al portiere subito dopo aver raggiunto un accordo con l’allenatore. Al momento, Vozinha è in attesa di questo documento per prendere la sua decisione definitiva, il che mette a rischio il trasferimento in Cile, nonostante l’entusiasmo mostrato dal giocatore nelle recenti conversazioni con l’allenatore del Colo-Colo, Fernando Ortiz.

Il problema del nome sulla maglia

Il club cileno rischia la beffa nonostante fosse in via di risoluzione il problema legato al nome sulla maglietta. Il portiere africano, il cui vero nome è Josimar José Évora Días, non ha potuto utilizzare il soprannome con cui è diventato famoso durante i Mondiali nordamericani del 2026 a causa di quanto stabilito dal regolamento della Prima Divisione. Il Consiglio dei Presidenti dell’ANFP ha però approvato un’eccezione che consentirebbe al giocatore capoverdiano di indossare la maglia con la scritta “Vozinha“. Tutti i 16 club della Prima Divisione hanno votato a favore, in una votazione individuale.

Durante l’incontro, Aníbal Mosa, presidente del Colo-Colo, ha confessato che il contratto con il portiere non era ancora stato firmato. “È stata richiesta un’ulteriore proroga per risolvere alcune questioni personali, e ovviamente è stata concessa per permettergli di soddisfare le sue esigenze, ha dichiarato Jaime Pizarro, il direttore esecutivo – Ad un certo punto si trovava a Capo Verde, poi si è recato a Lisbona, dove ha anche svolto altre procedure necessarie. Ora abbiamo a disposizione queste ultime ore e sicuramente avremo notizie riguardo al suo itinerario di viaggio. Ovviamente, è necessario stabilire una tempistica perché è perfettamente ragionevole, e vedremo nelle prossime ore come si potrà definire la situazione “.