Vozinha per giocare nel Colo-Colo è costretto a cambiare nome, che beffa per il portiere di Capo Verde

Avessero giocato in Cile si sarebbero chiamati dos Santos Leite, do Nascimento, de Sousa, de Moraes anzichè Pato, Pelè, Kakà e Cafu ma sono solo alcuni dei tanti esempi: già perchè nel campionato cileno la a Lega vieta l’uso di soprannomi sulle maglie e obbliga i giocatori a utilizzare uno o entrambi i loro cognomi, più un’iniziale se lo desiderano. Lo ha scoperto a sue spese Vozinha, il portiere del Capo Verde rivelazione dei Mondiali.
- Il regolamento sulle maglie in Cile
- Vozinha dovrà avere il cognome sulla divisa
- Il Colo-Colo ha chiesto una deroga
Il regolamento sulle maglie in Cile
Il 40enne estremo difensore, che era svincolato, è stato ingaggiato dal Colo-Colo, il club più prestigioso del Cile, ma sarà costretto a indossa una maglia con un nome a lui sconosciuto nella sua nuova squadra a meno che la sua società non riesca a convincere i vertici della federazione a fare un’eccezione.
Vozinha dovrà avere il cognome sulla divisa
Secondo le attuali regole della Primera División cilena il soprannome “Vozinha” sulla schiena della maglia è vietato. Indossarla gli costerebbe un cartellino giallo automatico e al suo club verrebbe inflitta una multa. Il vero nome di Vozinha è Josimar Jose Evora Dias, un nome completamente sconosciuto ai milioni di persone che lo hanno ammirato ai Mondiali. Quindi, a meno che le regole non vengano allentate, inizierà la stagione con “Evora”, “Dias” o “Evora Dias” sulla sua maglia del Colo-Colo. Pablo Milad, presidente della Federazione calcistica cilena, ha confermato che il Colo-Colo sta facendo pressioni per ottenere una deroga: “Abbiamo già ricevuto una richiesta formale da parte del Colo-Colo. La analizzeremo nelle prossime ore e comunicheremo la decisione al club.”
Il Colo-Colo ha chiesto una deroga
Milad ha sottolineato l’impatto positivo che l’arrivo di Vozinha potrebbe avere sul campionato, aggiungendo: “Sarà un’attrazione per i tifosi. Non si direbbe che abbia 40 anni, sembra molto agile e dinamico. Sarà una risorsa e un elemento interessante per il Colo-Colo, ed è fantastico che abbia scelto di venire qui, in un club importante per il nostro calcio .”
Vozinha è arrivato ai Mondiali praticamente sconosciuto, essendo stato svincolato dal Chaves, squadra della seconda divisione portoghese, poche settimane prima. Nel corso della sua carriera, ha giocato anche a Capo Verde, in Angola, in Moldavia, a Cipro e in Slovacchia. Dopo aver aiutato Capo Verde a pareggiare contro Spagna , Uruguay e Arabia Saudita e dopo aver partecipato all’avvincente gara, persa ai supplementari, contro l’ Argentina nei sedicesimi di finale, la sua popolarità è esplosa e il giocatore ha accumulato quasi 30 milioni di follower su Instagram.