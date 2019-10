VR46-Suzuki: parla Brivio

Il team manager della Suzuki Davide Brivio ha fatto chiarezza sulle voci che accostano la scuderia giapponese al team Sky Vr46 a partire dalla stagione 2021. La squadra di Valentino Rossi secondo le indiscrezioni starebbe trattando per diventare il team satellite in MotoGp dell'azienda di Hamamatsu. "Questa della Vr46 è una fantasia, non ho mai parlato con nessuno di loro di questo", ha smentito Brivio alla Gazzetta.

"Mentre è vero che altri team ci hanno chiesto che progetti abbiamo. Vogliamo la seconda squadra, ma ancora non c’è la luce verde. La parte racing è d’accordo, serve l’ok dei vertici. In azienda c’è comunque entusiasmo, speriamo in una decisione entro fine anno", sono le parole riportate da Tuttomotoriweb.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 11:06